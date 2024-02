Calendario promocional de los Dodgers 2024: muñecos, camisetas, gorras y más

La temporada de béisbol casi ha regresado, ya que se espera que los lanzadores y receptores se presenten con los Dodgers de Los Ángeles el jueves 8 de febrero. Así que saque sus maníes y galletas saladas porque la cacofonía de vítores en Chávez Ravine está a la vuelta de la esquina.

Los boletos para los juegos individuales de la temporada regular de los Dodgers 2024 salen a la venta este viernes y el equipo está aumentando la emoción con el anuncio de sus obsequios y calendario promocional para la primera mitad de la temporada.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Así que prepárate para un año lleno de diversión con muñecos, noches temáticas, espectáculos de drones y fuegos artificiales que podrían rivalizar con el espectáculo del juego en sí.

El calendario promocional de los Dodgers 2024 incluye 27 obsequios diferentes en todo el estadio, un montón de noches temáticas, 10 espectáculos de drones únicos y un puñado de festivales para fanáticos a lo largo de la temporada.

Lo primero es lo primero: ¡hablemos de los muñecos! La serie bobblehead de 2024 comienza el 30 de marzo contra los Cardenales de St. Louis con nada menos que el favorito de los fanáticos Freddie Freeman.

Brusdar “Bazooka” Graterol será el siguiente con su noche de muñecos el 13 de abril, seguida de un sorteo de Jackie Robinson el 15 de abril.

¡Pero espera hay más! Walker Buehler, quien se perdió toda la temporada 2023 después de someterse a una cirugía Tommy John, regresa con una noche de muñecos el 20 de abril.

¿Quieres ver también algunas de las incorporaciones más recientes? Las adquisiciones de agentes libres de los Dodgers este invierno también estarán a la vista en forma de muñeco en miniatura.

La superestrella bidireccional y actual MVP Shohei Ohtani tendrá un sorteo de muñecos el 16 de mayo, con su compañero de batería Will Smith justo detrás de él el 18 de mayo.

Uno de los muchos exjugadores Más Valiosos en este roster apilado de los Dodgers viene a continuación con la noche de muñecos de Mookie Betts el 21 de mayo.

Dos de los lanzadores abridores más nuevos de los Dodgers llegan en forma de cabezas en miniatura con la noche de muñecos de Tyler Glasnow el 1 de junio y la sensación japonesa. Yoshinobu Yamamoto el 13 de junio.

Los obsequios de muñecos de la primera mitad de la temporada concluirán con Bobby Miller el 31 de julio y un muñeco especial de Jason Heyward City Connect el 6 de julio.

Pero esta temporada no se trata solo de muñecos, otras noches emocionantes de obsequios incluyen:

una camiseta de Fernando Valenzuela (1 de abril);

una sudadera con capucha de los Dodgers (3 de abril);

una gorra de los Dodgers de Brooklyn en el Día de Jackie Robinson (15 de abril);

una camiseta de Joe Kelly ( 11);

un sombrero de paja el Día del Padre (16 de junio); y

un espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio.

El calendario promocional y los obsequios para la segunda mitad de la temporada aún no se han anunciado en su totalidad, pero los fanáticos pueden esperar mucha diversión durante el fin de semana de exalumnos del 9 al 11 de agosto contra los Piratas de Pittsburgh, que incluirá un muñeco para el gerente recién retirado, y el ex jugador de los Dodgers, Dusty Baker, el 9 de agosto.

¿Por qué no agregar más prendas exclusivas de los Dodgers a su armario con el regreso de las noches temáticas en el Dodger Stadium? ¡Los fanáticos que compren un paquete de boletos especial con anticipación pueden obtener artículos exclusivos como gorras, camisetas, gorros y más!

Todo comienza con la Noche de Atención Médica el 2 de abril, la Noche de Hello Kitty el 16 de abril, la Noche de Aplicación de la Ley el 3 de mayo y la Noche de Salud Mental el 4 de mayo, porque seamos realistas, la montaña rusa de emociones que supone ser fanático de la Los Dodgers requieren una buena salud mental.

¡Pero la diversión no termina ahí! Esta es la lista de algunas de las noches temáticas de la primera mitad de la temporada.

La Noche de Star Wars (6 de mayo);

La Noche de la Herencia Mexicana (7 de mayo);

El Día del Maestro (19 de mayo);

La Noche de la Camisa Hawaiana (20 de mayo);

La Noche de la Herencia Coreana (22 de mayo);

La Noche de Apreciación Militar (31 de mayo):

Los “Cachorros en el parque” (2 de junio):

La Noche del Orgullo Gay (14 de junio);

La Noche de la Herencia Negra (15 de junio); y

La Noche de la Herencia Japonesa (2 de julio).

Se recomienda sabiamente a los fanáticos de los Dodgers que aseguren sus boletos para toda la acción comprando una membresía de los Dodgers, que ya está disponible haciendo clic aquí.

Seamos realistas, una membresía podría ser el camino a seguir, porque ser fanático de los Dodgers es un estilo de vida, no sólo un compromiso estacional.

Para obtener más información, el calendario promocional completo de los Dodgers, haga clic aquí.

¡Así que toma tus boletos, alinea tus muñecos en su exhibición y prepárate para una temporada completamente nueva de béisbol de los Dodgers!

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.