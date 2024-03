Dodgers vencen a los Padres 5-2 en el primer partido de la temporada de la MLB en Seúl

Levántate y brilla, las Grandes Ligas (MLB) están oficialmente de regreso.

Los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego abrieron la temporada 2024 de la MLB en Seúl, Corea del Sur, la madrugada del miércoles, en donde el equipo angelino obtuvo una victoria de 5-2 para comenzar el año.

Marcó el muy esperado debut de Shohei Ohtani con los Dodgers, con los lanzadores derechos Tyler Glasnow y Yu Darvish como abridores para Los Ángeles y San Diego, respectivamente.

Desde la primera aparición oficial de Ohtani en los Dodgers hasta el enfrentamiento de lanzadores y los grandes bates, aquí les mostramos un resumen de lo que quizás te hayas perdido del primer partido de la temporada en el extranjero:

Rally de ocho entradas

Los Padres tomaron una ventaja de 2-1 hasta la octava entrada antes de que los Dodgers tomaran el control.

Los Dodgers llenaron las bases con cero outs en la parte superior de la entrada antes de que Kike Hernández empatara el juego con un elevado de sacrificio. Gavin Lux le dio a los Dodgers una ventaja de 3-2 gracias a un error inusual del primera base de los Padres, Jake Cronenworth.

Mookie Betts y Ohtani siguieron con carreras impulsadas con sencillos consecutivos para poner al equipo arriba 5-2.

Ha-Seong Kim regresa a Corea del Sur

Ha-Seong Kim llegó a jugar en su país natal el miércoles. El campocorto de los Padres jugó siete temporadas con los Kiwoom Heroes en Corea del Sur antes de debutar en la MLB en el año 2021.

Kim se fue de 3-0 con una base por bolas en el primer partido del miércoles.

Glasnow debuta en el montículo

Glasnow trabajó cinco entradas en su primera apertura con los Dodgers, permitiendo dos hits, cuatro bases por bolas y dos carreras limpias además de tres ponches.

Por otro lado, Darvish trabajó 3 2/3 entradas, permitiendo sólo dos hits y una carrera sucia.

La policía responde a la amenaza de bomba

La policía de Corea del Sur no encontró explosivos en el Gocheok Sky Dome luego de una amenaza de bomba contra Ohtani.

Unos 150 agentes de policía utilizaron perros rastreadores, detectores de rayos X y otros equipos en su búsqueda por el estadio.

Abridores de los Dodgers vs. Padres para el jueves

Los Padres y Dodgers se enfrentarán para el segundo y último juego de la Serie MLB Seúl 2024 el jueves, también a las 6:05 a.m. (hora del Este) / 3:05 a.m. (Hora del Pacifico), antes de regresar a Estados Unidos.

El lanzador derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, hará su debut con los Dodgers contra el lanzador derecho de los Padres, Joe Musgrove.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.