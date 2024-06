Lo arrestan tras liderar una persecución en una camioneta U-Haul robada

Un conductor fue arrestado la madrugada del martes después de que la policía persiguiera un camión U-Haul robado que remolcaba una camioneta en el Valle de San Fernando.

En las imágenes se podían ver chispas saliendo de las ruedas traseras de la camioneta, cuyo extremo delantero estaba enganchado a una plataforma rodante detrás del camión que iba a toda velocidad, durante la persecución en las calles de Encino a Winnetka.

La persecución comenzó alrededor de las 3 a.m. y continuó durante unos 25 minutos.

Las autoridades investigan el robo de casi 100 bocas de incendio en el condado de Los Ángeles este año, dijeron funcionarios del alguacil.

Los detalles sobre el robo no estuvieron disponibles de inmediato.

El conductor se detuvo y salió corriendo del camión en la cuadra 8500 de la Avenida Penfield en Winnetka. Un equipo K-9 fue llamado al lugar para ayudar con la búsqueda nocturna.

El conductor fue detenido el martes por la mañana en una vivienda del barrio.

No quedó claro de inmediato si había algo en el área de carga del camión.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.