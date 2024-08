Termina apuñalado mientras intentaba robar una casa en Winnetka

Un hombre que irrumpió en una casa de Winnetka fue apuñalado la madrugada del viernes por alguien que se encontraba dentro de la residencia.

Los agentes acudieron a la cuadra 20100 de Elkwood Street, alrededor de las 4 a.m., donde encontraron al presunto intruso, identificado como un hombre de unos 20 años. Había sido apuñalado en un enfrentamiento con dos personas dentro de la casa, dijo la policía.

El intruso fue confrontado primero por la hija adulta de la familia, luego por su padre, dijo la policía.

El hombre fue hospitalizado con heridas que no se consideran potencialmente mortales.

Cuatro miembros de la familia que se encontraban dentro de la casa resultaron ilesos.

