Aprueban investigación sobre contaminación por plomo en el agua potable de Watts

Una investigación se lleva a cabo en Watts después de que un estudio revelara varias casas con contaminación por plomo en el suministro de agua.

De las 540 muestras de agua tomadas de direcciones verificadas de Watts en viviendas unifamiliares y unidades de vivienda pública, 21 arrojaron resultados con plomo, según el estudio realizado por Better Watts Initiative.

“Creo que hoy es un día histórico”, dijo Megan Wong, miembro de Better Watts Initiative. “Queremos encontrar las fuentes directas de contaminación por plomo en todas las diferentes residencias y los complejos de viviendas”.

La investigación solicita que el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, así como la ayuda de la Autoridad de Vivienda, investiguen la fuente de la exposición al plomo y encuentren soluciones.

“Requiere una acción inmediata para proteger la salud y la seguridad de los residentes de Watts”, dijo el miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles Tim McOsker.

“Nuestra respuesta inmediata fue ponernos en contacto con la HACLA, que es la Autoridad de Vivienda, y la Oficina del Alcalde, y asegurarnos de que sigamos monitoreando esto, pero que encontremos de inmediato la fuente y la remediemos”.

El mes pasado, los resultados del estudio impulsaron al alcalde Bass a solicitar más pruebas del agua potable en Watts.

Ahora, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles dice que comenzarán a realizar pruebas en algunos de los sitios y buscarán la fuente del problema.

"La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) sigue comprometida con la salud y la seguridad de sus residentes y está trabajando en estrecha colaboración con la Oficina del Alcalde y el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) para abordar este problema de manera expedita”, dijo HACLA en una declaración a NBC4 y Telemundo 52.

“Se han instalado estaciones de hidratación con agua en los cuatro sitios de vivienda pública de Watts de HACLA, ya que las pruebas de agua del grifo han comenzado y continuarán en las próximas semanas. Se han llevado a cabo reuniones municipales en persona y virtuales con los residentes de las viviendas públicas y HACLA continuará abordando diligentemente cualquier posible inquietud sobre la calidad del agua durante este proceso".

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles dice que están brindando pruebas de agua domésticas gratuitas para las personas que viven en Watts. Los clientes también pueden llamar a una línea directa para solicitar pruebas.

