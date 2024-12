Video capta a mujer pidiendo ayuda durante tiroteo en el que murió una menor y otros 6 resultaron heridos

Una menor de edad perdió la vida y 6 jóvenes más resultaron heridos, tras una balacera en una fiesta que se salió de control en la ciudad de Signal Hills.

La familia de la victima está debastada y los vecinos están enojados ya que le habían advertido a las autoridades que algo asi iba a suceder.

Los gritos de dolor de Marion Warren, abuela víctima, mostraban el dolor que ha provocado la muerte de la joven quien ha sido identificada por famliares como Amari, de 17 años, quien falleció en el hospital.

“La familia está devastada, su madre, su padre, sus hermanos, sus hermanas esta es una píldora muy dura de pasar”, dijo Warren-

Los hechos se reportaron minutos después de las 10 de la noche del pasado sábado, en un edificio ubicado en la ciudad de Signal Hills, en donde decenas de jóvenes se encontraban festejando cuando por algún motivo, que no se ha dado a conocer por las autoridades, comenzó el tiroteo.

Estas imágenes captadas por una cámara de seguridad, muestras a una de las víctimas del tiroteo con la camisa manchada de lo que parece ser sangre, buscado ayuda en la casa de María Molina, la vivienda más cercana al lugar donde ocurrió el incidente.

“La mujer empezó a gritar ‘help, help, help, open the dolor’ y pues como le iba abrir uno si oímos balazos ni cómo ayudarla entonces llamamos a la policía”, dijo Molina, vecina del lugar.

Las víctimas, quienes recibieron heridas de bala, fueron identificadas como tres hombres y 4 mujeres entre los 17 y 19 años de edad.

“Mi nieta era muy dulce, de buena familia, era inteligente estaba a punto de ir al colegio tenía cartas de aceptación de muchos colegios”, dijo la abuela de la víctima.

Los gritos de dolor de Marion Warren, abuela víctima, mostraban el dolor que ha provocado la muerte de la joven quien ha sido identificada por famliares como Amari, de 17 años, quien falleció en el hospital.

“Oí como una ráfaga de balazos y dije esos no son cohetes, son balazos, y cuando me paré oí gente correr como si fuera una estampida de caballos y sólo vi por la ventana”, dijo Molina.

Hasta el momento los detectives encargados del caso no han dado detalles de las causas ni de quien o quines detonaron el arma, las investigaciones para esclarecer este delito continúan.

Varios vecinos del lugar comentaron que desde hace varios meses se han venido quejando ante las autoridades, de este tipo de fiestas en ese lugar y esperan que después de esta tragedia las autoridades pongan un alto.