Víctima de fraude termina sin tener acceso a sus cuentas de banco ni beneficio público

Sin sospecharlo, un televidente fue utilizado para cobrar beneficios de desempleo fraudulentamente, lo que lo dejó sin acceso a sus cuentas bancarias.

Edgar Carrión decidió llamar a Telemundo 52 Responde porque estaba desesperado. Además de ser sospechoso de un crimen que asegura no cometió, quedó de manos atadas y sin dinero.

Carrión dijo que recibió un depósito de miles de dólares a una de dos cuentas que tenía en Bank of America, pero el dinero no era suyo.

“Cuando me despierto, fui a echar gasolina, y veo que mi tarjeta estaba bloqueada”, dijo Carrión, que asegura que luego fue al banco y le dieron una explicación que lo dejó confundido.

“El sistema les mostraba que había algo como un fraude, una cantidad de $9,000 y pico dólares que eran a nombre de otra persona, era del Departamento de Labor de Arizona”, explicó Carrión.

Carrión agregó que sin notificarle, el banco le cerró las dos cuentas y se negó a proveerle un estado de cuenta o a entregarle su dinero por un periodo de hasta dos semanas mientras continuaba la investigación, durante las cuales, tampoco tuvo acceso a sus beneficios de desempleo que fueron depositados a su cuenta de forma legítima.

“Me dijeron que yo era considerado un cliente riesgoso para el banco”, contó Carrión.

Telemundo 52 Responde contactó al Departamento del Trabajo en Arizona para preguntar sobre posibles casos de fraude con beneficios de desempleo depositados en cuentas de banco en otros estados, y dijeron que “el Departamento de Seguridad Económica de Arizona, el Departamento de Trabajo Federal, el Servicio Secreto y fuerzas policiales de todo el país han reportado que hay cientos de miles de individuos involucrados en esquemas de fraude que solicitan beneficios de desempleo con un nombre diferente al nombre de la cuenta bancaria donde el dinero se deposita”.

“Yo no fui, no tenía ni siquiera el conocimiento y creo que fue un error del banco no notificarme antes de cerrar la cuenta”, dijo Carrión.

El portavoz del Departamento de Seguridad Económica de Arizona dijo que un grupo pequeño de personas inocentes podrían verse impactadas por las investigaciones.

Telemundo 52 Responde también se comunicó con Bank of America, y le permitieron a Carrión retirar el dinero de desempleo que sí le correspondía.También aseguraron que su nombre no aparecerá en ninguna lista de personas riesgosas que se comparten entre bancos, y agregaron lo siguiente:

“No podemos compartir información personal de una cuenta individual, pero tenemos el derecho de cerrar una cuenta en cualquier momento si creemos que ha sido usada incorrectamente”.

Según las autoridades en Arizona, redes criminales en todo el mundo están utilizando estafas de phishing para conseguir información personal de sus víctimas, y combinando esto con lo que han obtenido de filtraciones de datos de corporaciones, están solicitando de manera fraudulenta, beneficios de desempleo en múltiples estados.