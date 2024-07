USPS celebrará en Culver City emisión de sello postal con la figura de Alex Trebek 

Este lunes se llevará a cabo en Culver City una ceremonia de primer día de emisión de una estampilla en honor al fallecido presentador de “Jeopardy!”, Alex Trebek, en el 84.º aniversario de su nacimiento y en conexión con la celebración en curso del 60.º aniversario del programa de juegos.

La ceremonia del primer día de emisión del sello permanente se llevará a cabo en John Calley Park en Sony Pictures Studios a las 4 p.m., con la viuda de Trebek, Jean, el presentador de “Jeopardy!”, Ken Jennings, y Michael Elston, secretario de la Junta de Gobernadores del Servicio Postal de Estados Unidos.

El sello rinde homenaje al formato de respuestas y preguntas del programa. En el sello está escrito el mensaje: “Este ciudadano estadounidense naturalizado fue el anfitrión del programa de preguntas ‘Jeopardy!’ durante 37 temporadas” y debajo, al revés, está la respuesta correcta: “¿Quién es Alex Trebek?”

La hoja de 20 estampillas se asemeja a la serie de monitores de video que forman el tablero de juego “Jeopardy!”. Los encabezados de categoría aparecen en la parte superior de cada columna de sellos, y a la izquierda hay una fotografía de Trebek con una parte de “Jeopardy!” detrás de él.

Trebek comenzó a presentar “Jeopardy!” desde el inicio de su reposición sindicada en 1984 hasta su muerte a la edad de 80 años por cáncer de páncreas en 2020.

“He sido muy bendecido al descubrir cuántas personas nuestro programa ha influido en sus vidas y, debido al poder de nuestro programa, cómo me he convertido en un factor en las vidas de tantas otras personas al estar en su lugar. "Estoy en casa todos los días y lo he estado durante 35 años”, dijo Trebek en una entrevista detrás de los escenarios de los Daytime Emmys de 2019.

“‘¡Jeopardy!’ se ha convertido en una institución especial en la cultura de Estados Unidos. Ha sido una fuerza para el bien, una fuerza para el conocimiento, una fuerza para el mejor tipo de reality show. Cualquiera puede tener éxito. Cualquiera puede ganar mucho dinero”.

En 2014, Trebek estableció el récord de más episodios de programas de juegos presentados por el mismo presentador con 6,829 episodios de “Jeopardy!”, rompiendo el récord anterior que ostentaba el presentador de “The Price is Right”, Bob Barker, según Guinness World Records. Después de eso, presentó más de 8,200 episodios de “Jeopardy!”.

Trebek ganó ocho veces el Daytime Emmy como presentador destacado de programas de juegos, incluidas cada una de sus últimas tres temporadas. Fue nominado 29 veces como presentador de “Jeopardy!” y tres veces como presentador de “Classic Concentration”.

"Hay muchas razones para estar agradecidos", dijo el legendario conductor de "Jeopardy!", que no llegó a ver el día de la celebración.

Otros honores de Trebek incluyeron:

la incorporación al Salón de la Fama de Radiodifusión y Cable en 2013;

el Salón de la Fama de Radiodifusión de la Asociación Nacional de Radiodifusores en 2018;

el recibimiento de la Orden de Canadá, el segundo honor civil más alto del país, un logro de toda una vida;

El Emmy en 2011;

un Premio Peabody en 2011 por “alentar, celebrar y recompensar el conocimiento”; y

estrellas tanto en el Paseo de la Fama de Hollywood como en el Paseo de la Fama de Canadá, ubicados en Toronto.

Trebek nació y creció en Sudbury, Ontario. Comenzó su carrera en 1961 en la Canadian Broadcasting Corporation cubriendo noticias nacionales y eventos especiales para radio y televisión y presentando programas musicales y de juegos.

Hizo su debut en la televisión estadounidense en 1973 como presentador del programa de juegos de NBC “Wizard of Odds”. También presentó versiones de “Double Dare”, “High Rollers”, “Battlestars” y “To Tell the Truth”.