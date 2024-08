Suspende viaje a Michoacán tras problemas de salud y recuperar el reembolso fue casi imposible

El sueño de Andy Colín, era volver a su querido México a ver a la familia, y planeó el viaje con su mamá, desafortunadamente sus planes se vinieron abajo cuando su doctor le dijo que necesitaba un trasplante de hígado de emergencia, y recuperar los el dinero de sus boletos se convirtió en una pesadilla.

La buena noticia es que Andy está recuperándose muy bien de la cirugía, pero su doctor le dijo que necesitará al menos un año para poder viajar, mucho más tiempo del que le daban para poder usar sus boletos a él y a su familia.

Desde que tenía 18 años, cuenta su mamá, Andy empezó con problemas de salud, y al paso del tiempo fue empeorando.

“No se lo deseo a nadie, pasar por ese momento, porque siente uno que se le acaba la vida a uno”, dijo Angélica Colín, su hijo recibió un trasplante de hígado de emergencia.

Angélica se refiere a lo que sucedió hace menos de un mes, cuando Andy se puso tan mal que su doctor le dijo que, sin un trasplante de hígado, no iba a sobrevivir.

Andy, quien tuvo una cirugía de emergencia que le impidió viajar, contó que esos últimos días antes de tu cirugía “andaba muy mal, tenía la piel amarilla, los ojos amarillos, los pies bien hinchados, también el estómago ya y pues ya andaba muy enfermo”.

Dijo que lo pusieron de inmediato en la lista de trasplantes, y días después, le dijeron que había un hígado para él.

“Cuando me hablaron me puse triste, empecé a llorar porque no quería hacer la cirugía porque tenía miedo, pero sabía que era algo que necesitaba que hacer”, dijo Andy.

La mamá de Andy dijo que le dio miedo ver a su hijo conectado a todos los aparatos y temía lo peor, de no volver a verlo.

Afortunadamente, la cirugía fue un éxito, pero la recuperación, será larga, y antes de saber lo que venía,

Andy y su mamá habían hecho planes para viajar a Zamora, Michoacán con su hermano. Estos planes se fueron suspendidos, pues su doctor le dijo que no podría viajar por al menos un año.

“Me dijo, mamá, ‘¿qué va a pasar con los boletos?’”, dijo Andy.

Y es que cuentan que pagaron más de $1,200.00 a Volaris por los tres boletos, pero, aunque solicitaron un crédito mostrando la nota de su doctor, la respuesta no fue la que esperaban.

“Me dijeron que la única cosa que puedo hacer es que me pueden dar un crédito para que yo pueda usar en seis meses”, dijo Andy.

Tras la respuesta de la aerolínea, los Colins decidieron llamar a Telemundo 52 Responde, y el equipo de Telemundo 52 pidió a Volaris una reevaluación del caso, tras lo cual, aunque Telemundo 52 Responde no recibió detalles, Volaris se comunicó directamente con Andy, y le informaron que habían decidido reembolsarle su boleto a él, y a su mamá y hermano les extenderían por dos años el crédito para usar sus pasajes, algo que dicen les ayudará bastante, pues ni su mamá ni él pueden trabajar mientras él se recupera.

“Ando muy feliz porque la verdad yo le iba a dar mitad de mi dinero para que pague los boletos porque sentía feo”, dijo Angélica.

Andy le dijo a Telemundo 52 que se siente bien y que espera que su doctor le permita ir a celebrar su cumpleaños a Zamora en febrero.