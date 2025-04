Fiscal de Los Ángeles dice cuál es “la vía más sencilla” para liberar a los hermanos Menéndez

El fiscal general de Los Ángeles, quien solicitará a un juez el viernes que retire la solicitud de resentencia para Lyle y Erik Menéndez, ofrece un consejo para los hermanos que buscan la libertad: recurrir al gobernador Gavin Newsom.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó que solicitará al tribunal que permita a su oficina retirar la recomendación de resentencia, presentada por su predecesor, George Gascon. Hochman declaró el mes pasado que los hermanos no cumplen con los requisitos para una resentencia, ya que, según él, no aceptaron plenamente la responsabilidad por los asesinatos de sus padres, José y Kitty, en 1989.

En una entrevista con Conan Nolan de nuestra cadena hermana NBCLA, Hochman insistió en que es probable que los hermanos no sean liberados de prisión a través de su oficina debido a "una serie de estándares legales que deben cumplir". “(El gobernador Newsom) tiene la facultad constitucional unilateral de decidir hoy, mañana o cualquier día para conmutar la sentencia de los Menéndez y liberarlos si así lo considera en interés de la justicia”, declaró Hochman, explicando que Newsom no cuenta con las restricciones legales que sí tiene él o un tribunal.

“Si la familia Menéndez realmente quiere que los hermanos Menéndez salgan de prisión lo antes posible, la vía más sencilla es acudir directamente a Sacramento y a la oficina del gobernador”, declaró Hochman.

Si se dictara la sentencia, el tribunal tendría la facultad de convertir su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, lo que les permitiría estar fuera de prisión bajo la supervisión de la junta de libertad condicional.

Los abogados defensores de Lyle y Erik Menéndez también presentaron una moción para oponerse a la retirada de la recomendación de resentencia, rechazando la afirmación de Hochman de que los hermanos no han reconocido plenamente la responsabilidad de los crímenes.

“Desde el día en que fueron condenados, y a medida que maduraron en prisión durante los muchos años transcurridos desde el juicio, tanto en documentos judiciales como en entrevistas públicas, ambos han asumido la responsabilidad del tiroteo y expresado un profundo arrepentimiento”, declaró la defensa en su respuesta a la moción de People para retirar la recomendación de resentencia.

Durante la petición judicial del viernes, la fiscalía podría citar a testigos, incluyendo a los fiscales anteriores del caso, para que declaren y respalden la decisión de revocar la recomendación de sentencia.

Con base en la decisión del tribunal el viernes, se podría programar una audiencia de resentencia para el 17 y 18 de abril.

La consideración del estado para los hermanos Menéndez podría concluir en junio, ya que se espera que comparezcan ante la Audiencia de la Junta de Libertad Condicional de California en junio, según declaró Newsom en su podcast. Añadió que la evaluación de riesgos independiente, en la que un grupo de expertos y psicólogos examina si los hermanos representan algún peligro para la sociedad, concluirá el 13 de junio.

Esta es una breve historia de las fechas claves del caso desde 1989 hasta el 2024. Erik y Lyle Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hace casi 30 años por el asesinato de sus padres José y Kitty en Beverly Hills.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.