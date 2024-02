Mujer que envió su renta por Zelle casi lo pierde todo

Una televidente mandó electrónicamente el dinero de su renta, sin darse cuenta de que se lo había enviado a la persona equivocada, y lo peor de todo fue que no podía recuperar el dinero, entonces se comunicó con Telemundo 52 Responde.

Los servicios de envío electrónico de dinero tienen alertas, recordándole al usuario que es su responsabilidad fijarse muy bien en el destinatario. Afortunadamente, en este caso, Telemundo 52 Responde encontró una solución.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ana Hernández dice que el primero de diciembre, puntual como siempre, mandó su pago de $1,700 para la renta por Zelle, pero algo salió mal.

“El dueño me habla un 9 de diciembre, me dice que le pagará la renta y le digo yo “no, ¡sí, yo ya le mandé la renta”! Y entonces ya me preocupé yo, ¿verdad”?, dijo Hernández, y mandó el pago de la renta a la persona equivocada.

Hernández dice que revisó su teléfono.

“Chequeamos el número y estaba el número equivocado. Por un número, por un número, o sea, era el mismo, la misma numeración, solo un número cambiaba”, dijo.

Lo que sintió, cuenta, es difícil de explicar.

“Ni dormía en la noche pensando en todo eso, ni dormía”, señaló Hernández.

Hernández comentó que intentó hablarle a la persona a la que le mandó el dinero por error, pero nunca obtuvo respuesta, y cuando fue al banco a pedir ayuda le explicaron que si uno envía dinero a alguien por error, y aún no lo cobran, se puede cancelar el pago, pero si ya lo cobraron, se puede presentar un reclamo, pero no hay garantía de que se recobrará el dinero.

Hernández estaba desesperada, pues después de que puso su queja, el banco le notificó que, aunque intentaron contactar a la persona, no tuvieron éxito, y no podrían recuperar su dinero.

"Le dije que si el sheriff me podía ayudar y me dijeron que tampoco me podían ayudar, y me puse a pensar, voy a llamar a Telemundo", dijo Hernández.

Cuando llamó Telemundo 52 Responde nos pusimos en contacto con Bank of America, para solicitar que revisaran el caso, tras lo cual hicieron un nuevo intento de recuperar el dinero, y poco después Hernández recibió otra carta, ahora sí, con la respuesta que había esperado.

“Que ya habían mandado el dinero y sí, me metí en la aplicación, ya estaba el dinero ahí, gracias a Dios y a ustedes, a Telemundo 52 Responde”, dijo Hernández.

Recuerde que es muy importante al mandar dinero por Zelle o cualquier aplicación de pago, fijarse muy bien en los datos del destinatario antes de finalizar la transacción porque un pequeño error, le puede salir muy caro. Lo que recomiendan los expertos es mejor mandar una cantidad pequeña, para confirmar que le llegó a la persona correcta, y entonces sí, hacer el envío completo.