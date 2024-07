Familias afectadas por la explosión de fuegos artificiales en el sur de Los Ángeles exigen ayuda

Paula Benitez ha tenido que vivir en un hotel junto a su hija y su nieto de 7 años desde hace tres años, cuando una fallida detonación de fuegos artificiales realizada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) destrozara su vivienda y otras residencias de su vecindario en el sur de Los Ángeles.

Sin embargo, alega que el trato en el lugar ha cambiado en los últimos meses.

“Ya son tres veces que nos corren”, cuenta Benitez. “Entonces, vamos a pedir ayuda a la ciudad y ya nos ayudan y nos dejan otra temporada. Y otra vez nos tienen así”.

La ciudad de Los Ángeles ha cubierto, hasta ahora, la estadía de las personas afectadas,. Representantes de la alcaldesa Karen Bass señalan que la ciudad tenía un acuerdo con el hotel que permite a las familias impactadas quedarse hasta fin de junio.

También señalan que están trabajando para extender las estadías aún más con la garantía de que nadie será desalojado.

Pero Benitez y otros afectados piensan diferente.

Las familias, con la ayuda de Ron Gochez, un organizador comunitario de Unión del Barrio que ha ayudado a organizar a los residentes, se reunieron el lunes en la cuadra 700 de la calle 27 Este, una cuadra al este de la calle San Pedro, un día después del tercer aniversario de la explosion ocurrida el 30 de junio de 2021,

Tres años del incidente

Un escuadrón antibombas de LAPD falló en la detonación de fuegos artificiales el 30 de junio de 2021, lo que provocó una explosión que hirió a 17 personas, dañó 35 propiedades y desplazó a más de 80 residentes.

El contralor municipal Kenneth Mejía informó en noviembre de 2023 que la explosión le había costado a la ciudad $9,5 millones. Otros $1,7 millones habían sido comprometidos pero no gastados, según el informe de ese momento.

La mayoría de las familias han demandado a la ciudad, buscando fondos para reparar sus casas. Algunas de las familias expresaron su preocupación por la posibilidad de ser desalojadas de su alojamiento temporal en el Hotel Level en el centro de Los Ángeles.

Telemundo 52 contactó al administrador del Hotel Level en busca de comentario pero no habían respondido al momento de redactar este artículo.

Reclamos a la alcaldía

La oficina de la alcaldesa señala que recibieron 417 reclamos de los cuales ya han resuelto 336 y que actualmente están trabajando en resolver los que quedan. Pero destacan que, como parte del acuerdo, tendrán que dejar el hotel en el momento en que se les paga la indemnización.

“[Queremos] que hasta que se construya la casa, que ya está arreglada, pues nos quedemos en el hotel”, dijo Benitez. “Lo que queremos es que nos den más tiempo”.

Adrián Álvarez, activista comunitario y miembro de Unión del Barrio, dijo que estas personas son propietarios de viviendas y merecen justicia por los daños emocionales y financieros que les causó el LAPD.

Muchas de estas familias son inmigrantes o de bajos ingresos, que trabajaron duro y lucharon durante décadas para ahorrar y comprar casas, añadió.

Cuantificación de los daños

Según Unión del Barrio, es difícil cuantificar el alcance total de los daños porque estas familias perdieron vacaciones, tiempo juntos, una sensación de seguridad y mucho más.

“La principal demanda ha sido simplemente que la ciudad sea responsable de los daños que causaron”, dijo Álvarez. “Merecen la cantidad justa para poder volver a la vida que llevaban antes de la negligencia del LAPD”.

Bass y Curren Price, concejal del Distrito 9, se reunieron con algunas de las familias y discutieron formas en que la ciudad puede apoyarlas.

“El concejo está actualmente considerando un acuerdo de conciliación, que incluye disposiciones que permiten a las personas tener tiempo suficiente para hacer la transición desde el hotel”, dijo Price, cuyo distrito incluye el área afectada, en un comunicado.

“Entendemos la importancia de permitir que las personas regresen a sus hogares y reanuden sus vidas normales, y estoy comprometido a facilitar este proceso con el mayor cuidado”.

Álvarez dijo que los términos del acuerdo no se han compartido con el público. Algunas de las familias tienen esperanzas, pero siguen siendo escépticas sobre lo que el acuerdo podría proporcionar, añadió.

“La verdad honesta es que si no fuera por los residentes que se organizaron y resistieron al sistema, no se habría hecho nada”, dijo Álvarez. “En cada paso del camino, tuvimos que protestar, presionar y exigir la cantidad mínima de ayuda para algo con lo que ellos no tenían nada que ver”.

El concejo municipal de Los Ángeles considerará, en su sesión del martes, el acuerdo con las personas afectadas