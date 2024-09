Construirán una tienda Costco con apartamentos en el sur de Los Ángeles

El miércoles se iniciará la construcción de una tienda Costco en un vecindario del sur de Los Ángeles que ofrecerá compras al por mayor y algo nuevo para la cadena de almacenes.

El proyecto de uso mixto 5035 Coliseum en Baldwin Hills incluye 800 unidades de apartamentos sobre el almacén de Costco en Coliseum Street y La Brea Avenue.

Más de 180 de esas unidades en el sitio de 5 acres serán para hogares de bajos ingresos. El resto se ofrecerá como vivienda no subsidiada, asequible y para trabajadores.

El proyecto es la primera comunidad de viviendas nuevas en Los Ángeles que avanza según la ley estatal AB 2011, que fue diseñada para agilizar las aprobaciones de apartamentos y proyectos de uso mixto que incluyen viviendas para personas de bajos ingresos.

“Costco beneficiaría a la gente del vecindario porque solo tenemos un Ralphs aquí”, dijo la residente Karen Johnson.

“Hay muchas familias numerosas que viven aquí y no pueden permitirse viviendas grandes, así que cuando van a comprar cosas pequeñas tienen que gastar más dinero, pero cuando van a Costco pueden comprar al por mayor y ahorrar algo de dinero. Además, hay puestos de trabajo para la comunidad”.

El Costco en un terreno baldío que antes albergaba el View Park Community Hospital ofrecerá productos agrícolas, opciones de comida saludable, servicios de óptica, farmacia y servicios de entrega para empresas locales.

Los detalles sobre el cronograma de construcción no estaban disponibles de inmediato. Los líderes de la ciudad, incluida la alcaldesa Karen Bass, y los funcionarios del proyecto asistirán a una ceremonia de inauguración el miércoles por la mañana en el sitio.

El proyecto se presentará ante la ciudad para su aprobación pronto, según Thrive Living, la firma de bienes raíces detrás del proyecto. La firma adquiere propiedades para el desarrollo en comunidades con brechas de asequibilidad de la vivienda.

“El alcalde Bass ha declarado una emergencia de vivienda en Los Ángeles y estamos respondiendo al llamado”, dijo Jordan Brill de Thrive Living.

“Nuestra empresa se centra en abordar la grave crisis de asequibilidad de la vivienda en Los Ángeles, al mismo tiempo que atrae a minoristas dispuestos a asumir compromisos a largo plazo y ofrecer productos y servicios que sirvan a la comunidad y enriquezcan la experiencia de vida de nuestros residentes y vecinos”.

El Costco sería el primero ubicado en el sur de Los Ángeles y creará aproximadamente 400 nuevos puestos de trabajo, según el comunicado de prensa.

“El equipo de Thrive creó una visión comunitaria dinámica que marcó la diferencia a la hora de atraer a Costco”, dijo Brenda Ashby, miembro del comité ejecutivo de la Asociación Comunitaria de Crenshaw Manor.

“Esto es realmente un cambio radical para nosotros y una gran inversión en la comunidad. Estamos entusiasmados de tener tiendas de comestibles de calidad cerca de casa, además de todos los demás servicios que ofrece Costco”.

