Ataca un camión de bomberos que respondía a un accidente en el sur de Los Ángeles 

Los bomberos del sur de Los Ángeles tuvieron que luchar físicamente contra un hombre después de que atacó un camión de bomberos en una confrontación captada por la cámara.

Un bombero de la Estación 16 se dirigía a responder a un accidente cuando el hombre de repente se subió al camión de bomberos.

"Estábamos literalmente respondiendo a una colisión de tráfico y este tipo salió de la nada, saltó delante del motor y empezó a golpearlo", dijo Andrew Chaing, un bombero y paramédico que estaba en el camión en el momento del incidente.

El hombre subió al autobús alrededor de las 9 p.m., después de que lo echaran del vehículo, según las autoridades.

Según Chaing, el extraño encuentro ocurrió el 7 de junio cerca de la intersección de la avenida Central y la calle Nadeau, aproximadamente a media milla de la estación de bomberos. El video mostró al hombre golpeando las ventanas del camión antes de atacar a los bomberos.

“Una vez que comenzó a atacar a mi conductor, inmediatamente salté, lo revisé, lo bajé y pudimos empujarlo un poco hacia atrás”, dijo Chaing.

Finalmente, Chaing pidió refuerzos y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) respondió. Con varios minutos de retraso, el hombre fue detenido.

Chaing dijo que este no era el primer encuentro de su equipo con el agresor. Según él, los bomberos vieron al hombre hace uno o dos meses y dijeron que estaba bajo los efectos de narcóticos. Como resultado, el departamento lo envió a un hospital psiquiátrico, dijo Chaing a la estación hermana NBC4.

Las autoridades no identificaron al hombre en el incidente del viernes. No está claro qué cargos, si es que hay alguno, podría enfrentar. El caso está bajo investigación del LASD.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.