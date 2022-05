Peatón muere arrollado por conductor que se dio a la fuga en el área de Athens

La Patrulla de Caminos de California (CHP) investiga un accidente donde un peatón murió atropellado por un conductor que luego huyó del lugar el martes por la mañana temprano.

Personal de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, la oficina del médico forense y los oficiales de CHP estaban en el lugar poco después de las 6 a.m.

El peatón murió en la intersección de la Avenida Vermont y la Calle 120, alrededor de las 3 a.m.

Había una silla de ruedas en la acera cerca de la víctima, que los investigadores incautaron. Es posible que la víctima del arrollamiento estaba en la silla de ruedas cuando fue alcanzado por el vehículo, pero los investigadores aún no han confirmado esa información.

La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades, quienes tampoco han publicado una descripción del vehículo involucrado en el accidente.

La intersección tiene un cruce de peatones marcado, pero aún no se sabe si la víctima estaba cruzando la calle cuando fue arrollada.

Los carriles en Vermont estuvieron cerrados durante la investigación, pero desde entonces se han reabierto.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.