Sin heridos o arrestos: cientos se reúnen para carreras ilegales en el sur de Los Ángeles

La toma de una calle a tempranas horas de la mañana del lunes reunió a una gran multitud en un vecindario de Florence, que presenciaban como los autos lograban evitar un choque o atropellar a los espectadores.

Los autos fueron captados en video haciendo donas en la intersección entre la Avenida Manchester y la Calle San Pedro, el lunes, alrededor de la 1:45 a.m., con humo saliendo de los neumáticos y una multitud animando a los conductores.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó la toma de la calle en la intersección.

Todos los participantes se dispersaron cuando la policía de Los Ángeles llegó al lugar. No se informó de heridos y no se realizaron arrestos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.