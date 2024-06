Se aproxima un calor excesivo para el sur de California con temperaturas en los tres dígitos

Las temperaturas aumentarán en todo el sur de California esta semana, alcanzando hasta 110 grados en el desierto alto el próximo fin de semana, dijeron los meteorólogos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estará vigente una alerta de calor excesivo en gran parte del condado de Los Ángeles desde el martes por la mañana hasta al menos el viernes por la noche.

Según los meteorólogos, las temperaturas reales alcanzarán los tres dígitos en algunas áreas y es por eso que las alertas de calor excesivo que se han publicado entrarán en vigor en algunos lugares a partir de esta mañana en el Valle de Coachella.

Heat will return to SW CA this coming week, with a high risk of heat-related illnesses for sensitive populations. Also an increased threat of fast moving grassfires 🙴 a high rip current risk by Thu-Fri. Use caution in the heat, w/ any source of flame 🙴 near the ocean! #CAwx pic.twitter.com/qz1Ddafrix