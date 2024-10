Arrestan a conductor de SUV bajo sospecha de conducir ebrio tras arrollar a una mujer en la playa

Un hombre de 21 años fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol tras atropellar fatalmente a una mujer que dormía en la playa de Santa Mónica.

El conductor aparentemente conducía el todoterreno Infiniti en círculos a alta velocidad sobre la arena antes de atropellar a la víctima, dijo la policía.

“Los agentes localizaron a una mujer inconsciente, que se cree que no tiene hogar, encajada debajo del vehículo”, dijo la policía en un comunicado.

“A pesar de sus esfuerzos por llegar a la víctima y proporcionarle ayuda, el Departamento de Bomberos de Santa Mónica (SMFD) determinó que la víctima había fallecido en el lugar”.

Las autoridades acudieron a la playa el jueves, alrededor de las 11:30 p.m., y encontraron a la víctima muerta en la arena debajo del todoterreno.

El conductor fue arrestado en el lugar cerca de un estacionamiento de la playa bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y homicidio vehicular grave.

La policía dijo que el conductor se quedó en el lugar y estaba cooperando con la investigación.

La mujer no fue identificada de inmediato.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.