Arrestan a dos personas tras intento de robo frustrado en el Valle de San Fernando 

Dos personas fueron arrestadas durante la noche después de que el dueño de una tienda y un empleado del Valle de San Fernando lograron repeler con éxito a los posibles ladrones que irrumpieron en su tienda de tabaco.

Coco Tobacco en Arleta fue víctima de un intento de robo cuando los ladrones irrumpieron en la tienda sin saber quién estaba adentro. Después de que el dueño de la tienda y el empleado repelieron a los delincuentes, los ladrones frustrados intentaron huir en un auto, pero la policía pudo detenerlos minutos después, lo que llevó a dos arrestos.

El incidente en el área de Arleta fue solo uno de varios robos en el Valle.

Una ola de robos ha dejado pérdidas en varios negocios del Valle de San Fernando. En uno de ellos, un ladrón dejó una nota disculpándose por el hecho.

“Los ladrones habían bloqueado el sistema de cámaras”, dijo David Far, propietario de TekDep.

Según Far, su tienda de computadoras fue asaltada alrededor de las 3 a.m. Las imágenes de vigilancia capturaron un vistazo de los ladrones antes de que las cámaras se apagaran. Terminaron saqueando la tienda, robando computadoras y placas lógicas.

“Soy un tipo normal”, dijo Far. “¿Por qué mi tienda? Pero no se lo deseo a nadie más”.

La policía cree que los ladrones también apuntaron a Sneaker Hustle, cargando una camioneta blanca con zapatos de alta gama robados antes de deshacerse del vehículo.

“En la camioneta, pudimos recuperar una cantidad significativa de zapatillas de Sneaker Hustle”, dijeron los funcionarios. También se encontraron artículos de TekDep en la camioneta.

Antes de que terminara la noche, dos farmacias también fueron atacadas; una en Sun Valley y la otra en Valley Village.

Los funcionarios no revelaron las identidades de los arrestados en relación con los robos.

