Residentes de MacArthur Park se quejan del consumo de drogas, indigencia y basura

Los problemas continúan en MacArthur Park en Los Ángeles, ya que líderes empresariales y miembros de la comunidad se quejan del consumo de drogas, la basura y la falta de vivienda, problemas que son muy visibles en la zona.

A fines de agosto, Norm Langer amenazó con cerrar Langer’s Deli al otro lado de la calle del parque después de casi 80 años en el negocio.

Las cámaras de Telemundo 52 el jueves captaron a varias personas consumiendo drogas ilegales en medio de la tarde mientras familias y miembros de la comunidad pasaban caminando por el parque.

Derek Rice ha trabajado cerca durante 34 años.

“Puedo imaginar cómo era antes. Puedo imaginar a las familias caminando por el parque y montando en esos pequeños botes a remo que tenían allí”, dijo Rice. “Y ahora ves a las personas sin hogar, a los drogadictos, las 24 horas del día, simplemente pasando el rato allí”.

A unas cuadras de distancia, Miguel estaba caminando con su hija de 6 años a casa desde la escuela. Expresó sus dudas sobre pasar por el parque con su hijo.

“Da un poco de miedo porque hay mucha gente drogada, así que tenemos miedo de pasar por allí”, dijo.

La universidad de Bryan Clark está a un cuarto de milla de distancia. También intenta evitar el parque.

“Realmente no voy allí. Intento mantenerme alejado de allí porque hay mucha metanfetamina, mucho fentanilo”, dijo Clark. “Siempre me aferro a mis pertenencias cuando voy allí”.

El parque está en el distrito del concejal de Los Ángeles Eunisses Hernández. Clark emitió esta declaración a nuestra estación hermana NBC4 el jueves:

"Los desafíos que enfrenta MacArthur Park no son nuevos, pero estamos aportando recursos sin precedentes para abordar las décadas de abandono que han devastado el área. Me he reunido personalmente con el alcalde Bass para analizar la urgente necesidad de un enfoque de todos los involucrados, y espero que nuestra asociación continúe. Mi oficina ha creado un equipo de Medicina de la Calle para atender a los residentes sin hogar en MacArthur Park y ha conseguido $3 millones de los fondos de la Ciudad para el Acuerdo sobre Opiáceos para lanzar un Centro de Respiro que brindará servicios desesperadamente necesarios, referencias de vivienda y atención para personas sin hogar o afectadas por el consumo de sustancias, e invirtió en un Equipo de Limpieza a tiempo completo para proporcionar eliminación de basura y recolección de artículos voluminosos. Sabemos que hay más por hacer y estamos pidiendo a nuestros socios en todos los niveles de gobierno que se unan a nosotros para enfrentar este momento urgente".

"Sería bueno que lo limpiaran, sacaran las drogas de allí", dijo Clark.

Pero a partir del jueves, el parque con potencial estaba lleno de problemas. Esto es desgarrador para los residentes de Los Ángeles que llevan mucho tiempo viviendo en la ciudad.

“¿Adónde tienen que ir ahora los niños? ¿Adónde tienen que ir los ancianos y esas cosas? No pueden quedarse sentados ahí”, dijo Rice. “Esta ciudad sigue siendo hermosa, pero los políticos tienen que ponerse de acuerdo”.