Quinceañeras: lo que debes hacer para evitar que la fiesta se convierta en una pesadilla

Cada año el equipo de Telemundo 52 Responde recibe quejas de personas que dicen no haber recibido lo prometido al planear la fiesta de XV años de sus hijas, pero esta tarde las autoridades ofrecieron importantes recomendaciones para que esta fiesta no se convierta en una pesadilla.

Los expertos recomiendan a todo consumidor, tomar ciertos pasos, desde antes de poner un pie en un establecimiento para contratar bienes o servicios para una fiesta y así evitar el dolor de cabeza que vivió una familia.

La joven Bri se probó muchos vestidos para su fiesta de XV años en diferentes tiendas, pero su tía contó que, en realidad, el que quería lo había visto en un catálogo.

“Ella ya llevaba en mente este vestido, la verdad. Entonces, vio que estaba allí, a un precio accesible de la tienda que habíamos visto”, dijo Martha Alcaraz, tía de la quinceañera.

Alcaraz contó que su sobrina y su familia viven en el norte de California, y cuando visitaron Los Ángeles la acompañó a buscar su vestido, y asegura que, en una tienda, le dijeron que lo podían ordenar, así que su papá pagó un depósito de $850.00.

Alcaraz asegura que les dijeron que tendrían el vestido listo en julio, cuando la familia tenía otro viaje planeado a Los Ángeles. Pero, aunque Alcaraz asegura que llamaron para hacer cita, dijo que no recibieron respuesta, así que decidieron presentarse a la tienda cuando vinieron en julio, pero les dieron malas noticias.

“No, pues, no está, el vestido no ha llegado, no, lo tenemos aquí”, dijo Alcaraz.

Telemundo 52 Responde intentó llamar y mandar mensajes a Cinderella’s Closet para hablar sobre este caso, pero al no recibir respuesta, decidieron ir a la tienda.

Tras el acercamiento del equipo de Telemundo 52 Responde, la familia de Bri dijo que recibió la noticia de que el vestido estaba listo.

El 23 de julio, Cinderella’s Closet envió al equipo de T52 unas fotografías para corroborarlo, sin embargo, debido a la tardanza, y a los gastos que volver a viajar implicarían, la familia de Bri exigió un reembolso.

Por su parte, Cinderella’s Closet insistió en que sus cláusulas, que están incluidas en el recibo, dejan claro que no se hacen reembolsos, y que se requiere cita para entregar las órdenes, además, recalcaron que el vestido estuvo listo antes de la fecha de la fiesta, que según dice el contrato, es el 7 de agosto por lo cual, insistieron, no hubo ninguna violación al contrato.

Cuando usted esté planeando una fiesta, las autoridades recomiendan que se asegure de revisar muy bien los contratos que le ofrezcan.

“Que verifiquen si es una venta final y también la política de devolución”, dijo Maggie Becerra, directora ejecutiva del Departamento de Consumidores y Negocios del Condado de Los Ángeles.

También es muy importante que antes de decidirse por cualquier negocio para surtir sus necesidades para un evento, todo consumidor, haga su tarea.

“Revisen e investiguen el negocio, que lean las reseñas e información sobre el negocio, como licencias, registros”, agregó Beccera.

Según Becerra, también es importante fijarse en el método de pago que acepte el establecimiento.

"Nunca paguen en efectivo o transfieren dinero ni utilicen métodos de pago que no son reversibles como Cash-Up o Zelle. “Paguen con tarjeta de crédito, ya que la mayoría brindan protección al consumidor”, dijo Becerra.

Recuerde, ese sueño de su hija, puede rápidamente tornarse en una pesadilla si los planes se vienen abajo, así que, protéjase lo más posible, y hágalo antes de pagar.

“Revisen, investiguen el negocio, lean las reseñas e información sobre el negocio en las redes sociales como Yelp, Google, Instagram”, dijo Becerra.

Y si considera que no recibió el servicio prometido, puede presentar una queja ante el Departamento del Consumidor, marcando el 1-800-593-8222.

Telemundo 52 Responde solicitó a Cinderella’s Closet una entrevista en cámara o una declaración sobre lo que sucedió, sin embargo, hasta ahora, no se ha obtenido una respuesta.