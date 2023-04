Presunto pirómano suelto en las áreas de Mt. Washington, Silver Lake y Glassell Park

Un presunto pirómano anda suelto tras provocar incendios en las comunidades de Mount Washington, Silver Lake y Glassell Park, dijeron autoridades del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Uno de los incendios sospechosos estalló frente a una casa en Mt. Washington el viernes pasado, y ese momento aterrador fue captado por la cámara.

“Me asusté, comencé a gritar ¡fuego! Mi sobrino agarró a mis padres para sacarlos de la casa”, describió Walter Moguel, el propietario que tuvo que sacar a sus padres de la propiedad mientras luchaba por apagar las llamas en sus cipreses en el patio delantero con su extintor de incendios.

“Seis de ellos estaban completamente en llamas”, recordó Moguel. “Fue la escena más aterradora del mundo porque casi sintieron que estaban a 2 o 3 pies de distancia de mí”.

El residente de Mt. Washington dijo que el daño a su propiedad fue limitado gracias a los equipos de bomberos que pudieron llegar rápidamente al lugar.

Pero después de que se apagara el incendio, lo que desconcertó a Moguel fueron las imágenes del video de vigilancia de su vecino al otro lado de la calle de los árboles quemados.

“Ves a una persona cruzando la calle, solo la sombra de una persona”, dijo Moguel, cuyos videos también mostraron chispas volando de los árboles momentos después de que esa persona sospechosa se alejara.

Las autoridades creen que el sospechoso del incendio provocado puede estar relacionado con otros delitos. El LAFD confirmó que ha habido varios incendios sospechosos en el área.

“El bombero estaba cerca [en el momento del incendio] y dijo: ‘No, tienes un pirómano en el vecindario’”, dijo Moguel. “Esto había estado sucediendo en el vecindario. No tenía ni idea”.

Otros residentes estaban nerviosos por las actividades recientes y dijeron que esperaban que atraparan a la persona antes de que se produjeran más daños.

“Eso es más que aterrador. Eso está mal”, dijo Elena Kelly, residente de Mt. Washington. “Da un poco de miedo no solo por la propiedad sino también por las vidas. Aquí vive mucha gente mayor”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.