Buscan al autor de disparos en posible altercado de furia al volante en Pasadena

Alguien abrió fuego contra el conductor de un automóvil el jueves por la noche en una calle de Pasadena, según las autoridades.

No se reportaron arrestos la madrugada del viernes por el tiroteo en West Del Mar Boulevard y South St. John Avenue.

La víctima conducía cuando se produjeron disparos contra el vehículo, posiblemente desde otro vehículo. El auto recibió varios impactos de bala, pero el conductor no resultó herido.

Los casquillos de bala quedaron esparcidos en la calle en el lugar del tiroteo.

La intersección fue cerrada la madrugada del viernes por la investigación policial. Pero fue reabierta poco después.

Una descripción detallada del coche del autor de los disparos no estuvo disponible de inmediato.

El informe de disparos se produjo horas después de que se llamara a la Patrulla de Caminos de California (CHP), a la autopista 210 en dirección este, cerca de la rampa de salida de Allen Avenue, para otra llamada de tiroteo, el jueves alrededor de las 9 p.m.

Un sargento del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles fuera de servicio le dijo al CHP que alguien en un camión les había disparado, informó City News Service.

No se reportaron heridos.

Posteriormente, los oficiales de CHP detuvieron al conductor del camión cerca de la autopista 5 y la autopista 14, en dirección norte, al norte de Los Ángeles.

