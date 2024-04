Roban casi una docena de postes de alumbrado público de bronce en Pasadena

Aproximadamente a una milla al sur del estadio Rose Bowl, una tranquila calle de Pasadena atrae la atención por sus cuidados jardines y sus pintorescas propiedades.

Pero la noche del martes, los vecinos estaban concentrados en lo que falta en la vista y la policía quiere saber quién es el responsable.

“Cuando caminas por la calle, ves estas cosas por todas partes”, dijo Doug Devos, un residente.

Según la policía de Pasadena, decenas de postes de alumbrado público de bronce centenarios que bordean Orange Grove Boulevard son ahora un objetivo para los ladrones.

La portavoz de la ciudad, Lisa Derderian, dijo que en los últimos 10 días se han robado 11 postes.

Todos ellos entre la medianoche y las 4 de la madrugada, justo cuando Devos sale a su paseo nocturno.

“Estaba en Bellefontaine y pasó un camión con un ruido muy fuerte y tenía un remolque detrás. Así que me di cuenta y pensé que era extraño”, dijo Devos.

Cuando giró hacia Orange Grove Boulevard, vio que el camión se detenía en un camino de entrada.

“No tenía por qué estar allí, quiero decir, es tarde en la noche”, dijo Devos. “Sólo una persona salió del camión y estaba cubriéndolo y envolviéndolo con algo”.

Devos dice que fue a su casa para llamar al 911 y, cuando regresó, el camión ya no estaba, pero el poste todavía estaba allí y había una cadena.

“Aparentemente eso no funcionó para ellos, así que fueron a otro lugar justo al final de la cuadra y tomaron ese”, dijo Devos. “Así es la vida, he vivido en Nueva York durante muchos años y ves todo tipo de cosas”.

Los detectives sufrieron un deja-vu después de continuos robos de cables de cobre el año pasado, seguidos por un grupo de bandidos que atacaban placas de bronce hace unos meses.

“Lo toman, pueden entregarlo rápidamente por dinero en efectivo y es por eso que nuestros detectives van a intentar apuntar al intermediario, ¿sabes dónde están cercando esto?” , dijo Derderian.

“Realmente queremos atrapar a estas personas por hurto mayor y vandalismo”.

