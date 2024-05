Devolvió un producto y le cobraron la cuota de instalación

Hace años, un televidente pagó para que le instalaran un producto en su hogar, pero no era adecuado para él, así que lo devolvió. Sin embargo, la cuota por la instalación nunca regresó a su cuenta.

Samuel Huerta dice que fue y llamó muchas veces en todo ese tiempo, pero, aunque le decían que el dinero se depositaría, pero nunca sucedió hasta que llamó a Telemundo 52 Responde.

Huerto contó que esperaba que le devolvieran $208, luego de que se enteró de que las cámaras de seguridad que había comprado en Best Buy, no le iban a servir.

"El señor que las iba a instalar y me dijo, no dice, estas cámaras, no son, dice, ¿tiene internet? No, todavía no me lo ponen" contó Huerta, no lograba recuperar su dinero.

El señor le explico que las cámaras sin internet no funcionarían.

“¿Y ahora qué hago?”, dice, "lleve las cámaras para atrás y dígales lo que pasó. Le digo, ¿y me van a cobrar? Le digo, ¿porque usted vino? No, porque yo vine a chequear, dice, pero no trabajé. Entonces yo voy a reportar que no hice nada", dijo Huerta.

Pero, cuando volvió a Best Buy a devolver el producto, dijo "nomás me dio el dinero de las cámaras y la instalación era más de 200 dólares. No me los dio, y me dijo, "te los voy a poner en tu tarjeta de banco’.

Ahí empezó el problema, contó Huerta.

“Nunca me los mandaron y hablaba por teléfono y que me los iban a mandar y nada, y pasaron como dos años”, dijo.

Huerta dice que casi se dio por vencido.

“No me los iban a dar, a mí no me hacían caso, por eso los llamé [a Telemundo 52 Responde]”, dijo Huerta.

Telemundo 52 Responde se comunicó con Best Buy en cuanto recibió el reclamo para que averiguaran que habia sucedido con el dinero de Huerta, y dice que la respuesta fue inmediata.

"Me pidieron disculpas, 'pero no se preocupe, nosotros vamos a mandar su dinero'. En tres días tenía mi cheque en el buzón”, dijo Huerta.

Por su parte, Best Buy, a través de un comunicado, expresó lo siguiente: “Obviamente, esta no es la experiencia que queremos que ninguno de nuestros clientes tenga, y estamos alegres de haber podido resolver esta situación para el señor Huerta”.