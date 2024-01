Reportan un aumento en los robos de cobre en el alumbrado público de Pasadena

La ciudad de Pasadena está experimentando un aumento en los robos de cobre en las farolas, lo que ha resultado en daños por miles de dólares a casi 300 luces de la ciudad en los últimos tres meses.

Los ladrones abren las cajas eléctricas en el suelo, cortan el cable de una calle a otra y arrancan cientos de metros de este cobre para luego dar la vuelta y venderlo, según informa la ciudad.

“Llegamos aquí en la mañana y vimos que habían quitado todo y cortado los cables”, describió Sonia Seda López lo que vio su familia cuando llegaron a trabajar en Johnny's Air Conditioning en la Calle Corson la mañana de enero. 6.

Unos residentes de la avenida Goodhue en Anaheim descubrieron que el cableado de alumbrado público habría sido robado de subterráneas. Ofíciales de la ciudad planean implementar medidas para erradicar este crimen, como instalar cable de aluminio en lugar de cable de cobre.

Los ladrones habían intentado robar el cable de cobre del poste de luz frente al negocio de 30 años de su familia.

“En este momento, con el horario de verano, oscurece bastante rápido”, dijo, “Así que da miedo no tener luz y no sentirse seguro”.

Afortunadamente, dijo que el Departamento de Obras Públicas de Pasadena restauró la luz al día siguiente, pero según documentos de la ciudad, este fue uno de cinco de estos robos en la ciudad esa misma noche.

Los robos de cobre han estado ocurriendo en toda el área del condado de Los Ángeles, dice la ciudad mientras los ladrones intentan vender el cobre a centros de reciclaje a cambio de dinero en efectivo.

En este momento, el cobre se puede vender a más de $3 la libra, según sitios web de reciclaje.

“Nos quedamos sin palabras. No podíamos creer cómo alguien vino y destrozó justo en frente de nuestra propiedad”, dijo Seda López, y agregó que recientemente también hicieron que un hombre saltara la cerca, tratando de quitar cobre de su equipo de aire acondicionado. Lo captaron con sus cámaras de vigilancia y llamaron a la policía. El hombre se fue sin nada.

“Podrían ser las mismas personas. No sé qué está pasando aquí, pero definitivamente es una cuestión de seguridad para nosotros”, concluyó.

Las autoridades de Anaheim dicen que un aumento de robos de cableado eléctrico está causando pérdidas económicas y causando problemas al alumbrado público.

Desde mediados de noviembre hasta mediados de enero, la policía dice que ha habido 34 incidentes de robo de cobre por un total de cinco millas de cable y 280 luces de la ciudad dañadas.

La policía de Pasadena pudo realizar algunos arrestos, uno de los cuales incluyó a tres personas en diciembre, donde un residente llamó a la policía mientras ocurría el crimen.

Un portavoz de la ciudad le dijo a la estación hermana NBC4 que creen que algunos de estos criminales son parte de redes del crimen organizado, más grandes que la ciudad e incluso el condado.

Los supervisores del condado de Los Ángeles y la ciudad han dedicado cada uno $10,000 dólares para ofrecer recompensas por información que conduzca a arrestos.

Esta tendencia ha comenzado a surgir debido a los altos costos de estos cargadores en el mercado.

El Departamento de Policía de Pasadena pide al público que permanezca atento y reporte cualquier información sobre posibles sospechosos, vehículos sospechosos o videos de vigilancia que puedan ayudar a identificar a estos criminales.

Cualquier persona que sea testigo de personas o vehículos sospechosos o cajas eléctricas abiertas en su área, comuníquese con el Departamento de Policía de Pasadena utilizando la información a continuación.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.