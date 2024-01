Funcionarios de Los Ángeles buscan combatir los continuos robos de cobre

Funcionarios de Los Ángeles alertaron sobre innumerables robos de cobre que han dejado partes de la ciudad a oscuras.

Los ladrones robaron más de siete millas de cobre de las lámparas del puente de la Calle Sexta en Boyle Heights, en el último de una serie de robos de cobre.

Según los funcionarios, los robos de cobre le están costando a la ciudad millones de dólares y provocando preocupaciones de seguridad entre los residentes.

“Tenemos buenos actores y malos actores en los centros de reciclaje y en este momento el alambre de cobre cuesta alrededor de $3,80 la libra”, dijo el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Kevin de León. “Pero esos $3,80 la libra le están costando a la ciudad de Los Ángeles y a los contribuyentes millones de dólares en reparaciones”.

Los funcionarios de Los Ángeles están pidiendo al ayuntamiento que cree un grupo de trabajo contra el robo de cables de cobre y destine $400,000 para reducir este tipo de delito.

“El objetivo principal de este grupo de trabajo será identificar y detener a personas involucradas en robos de cobre, así como desmantelar las redes que permiten que esta actividad criminal prospere”, dijo el subjefe de LAPD, Michael Oreb.

En los últimos tres meses, la policía de Pasadena dice que se han reportado más de 30 robos de cobre, que dañaron 280 luces de la ciudad.

De manera similar, los cementerios de Carson y Compton están siendo atacados por sus accesorios de bronce y cobre.

“A cualquiera de las empresas recicladoras que reciban esto. No lo tomes. Si puede obtener la información de esas personas, transmítala a las autoridades locales para que podamos detener y procesar a estas personas y, con suerte, poner fin a este reinado de terror”, dijo el concejal de la ciudad de Compton, Jonathan Bowers.

El martes se presentó al Concejo Municipal de Los Ángeles una moción para crear un grupo de trabajo contra el robo de cables de cobre y se espera que avance la próxima semana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.