“Parecía una persona honesta”: abogado se queda con casi $130,000 de clienta que sufrió accidente

Una madre de familia pasó un calvario tras sufrir un accidente, pues además de los daños que sostuvo, fue defraudada por su propio abogado.

En busca de justicia, Marcela Barrios llamó a Telemundo 52 Responde.

Este caso tomó tiempo para resolverse, y es que la investigación de las autoridades fue extensa. Aquí la historia de lo que vivió la señora Barrios, que nunca dejó de luchar.

“Usted puede ver cómo vivo humildemente. Yo no tengo dinero para pagar tanta cantidad. ¡Ayúdenme por favor”!

Con lágrimas de desesperación la señora Barrios llamó a Telemundo 52 Responde en enero del 2020 porque ya no sabía qué hacer.

Barrios contó que no dejaban de llegarle cuentas médicas de miles y miles de dólares, unas de la ambulancia, otras del hospital donde la operaron, incluyendo el tratamiento, las radiografías, la terapia física, y múltiples costos médicos, más costos que surgieron a raíz de una caída que tuvo en el 2014, cuando fue de compras con su hija a una tienda departamental donde dijo que los pisos pulidos causaron que ambas se resbalaran.

“En un instante, yo ya estaba en el suelo. Nadie me ofreció ayuda, y como pude, me levanté, pero obviamente lastimada, y mi cuerpo no lo podía sostener, y aun así trate de levantar a mi hija”, recordó Barrios.

Fue tal el daño que sufrió, que tuvieron que reconstruirle la rodilla izquierda, y los gastos médicos eran muy altos, así que decidió contratar al abogado Alexander Escandari para representarla.

“Parecía una persona honesta y respetuosa, honrada”, dijo Barrios.

En el 2018, Barrios recibió una buena noticia: Escandari logró que la tienda le otorgara a Barrios un total de $130 mil dólares, ¿el problema?

“Yo no vi el cheque”, afirmó Barrios.

Barrios dijo que Escandari solo le entregó un supuesto adelanto.

“Nos dio la cantidad de $12 mil”, dijo.

Pero asegura que eso fue todo lo que le entregó. La señora Barrios dijo que hacía citas en la oficina de Escandari para recibir su dinero, pero cuando se llegaba el día de la cita, las cancelaba.

Y meses después, recibió una llamada que la dejó devastada.

“[Me dijeron] que Mr. Escandari había cerrado completamente su bufete. Pero tampoco pagó las cuentas. O, sea, los bilés siguen llegando, y yo ¿de dónde voy a sacar este dinero para pagar”?

Eso fue en el 2020. La señora Barrios estaba angustiada, y con razón, pero Telemundo 52 logró ayudarla.

En la segunda parte de esta historia, Telemundo 52 Responde contará que se hizo para conseguir que se hiciera justicia, pues el abogado, como descubrieron, tenía múltiples quejas en su contra.