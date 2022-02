Mandó hacer una cadena de oro, pero tras pagar casi $4,000, el resultado no le agradó

Un televidente contó que mandó a hacer una cadena de oro, y dejó muy claro lo que quería, pero lo que el joyero le entregó, no era lo que esperaba.

El diseño no era el correcto, y después, el precio cambió, y aunque aceptaron devolverle su dinero, pasaron meses, y no lograba que el pago se realizara.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En mayo del año pasado, Julio Becerril recuerda que iba de compras con su esposa, cuando algo le llamó la atención en una joyería.

“Mire una cadena que me gusto, y le dije a mi esposa, me gusto esa cadena”, dijo Becerril, ordenó una cadena de oro hecha a medida.

Emocionado, se acercó a verla con más detenimiento.

"Cuando ve el precio, dije, uy no, está muy cara. Desilusionado, me fui, y casi de salida, pasé por otra joyería, y les pregunté que si ellos no tenían unos diseños, y me dijeron, 'no te preocupes, nomás dinos cómo es, yo te la hago al gusto", contó Becerril.

Omar Palomares aprovechó la increíble oferta online de Walmart, pero a las horas recibió un mensaje en el que le aclaraban que era un error. Así se resolvió su reclamo a través de Telemundo 52 Responde.

La joyería le ofreció tenerla lista en un mes y medio, y cobrarle $3,800, lo cual le pareció bien. Becerril le pago en efectivo, y esperó, pero, en lugar del mes y medio, se tardaron siete meses en tenerle la cadena lista, y cuando la vio, dijo que quedó desilusionado.

“Me había hecho un diseño que parecía una cadena de mujer, y le dijo que no era eso lo que quería, yo quiero una cadena para hombre”, dijo.

El joyero le aseguró que se la volvería a hacer, pero le pedía otros $2 mil, ante lo cual julio decidió cancelar la orden.

Los datos de millones de clientes de la empresa T-Mobile quedaron expuestos tras un ataque cibernético. Hoy Telemundo 52 Responde explica que puede hacer usted en este caso para protegerse de robo de identidad.

"No me gustó. No la quiero. ‘Ok, no te preocupes, te voy a devolver tu dinero", pero semana tras semana iba y no estaba, no contestaba'", contó Becerril.

Becerril dijo que cansado de no recibir su reembolso, decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

“Mirando la televisión dijo, vamos a llamarles [Telemundo 52 Responde]”, dijo.

Telemundo 52 Responde se comunicó con el joyero, y tras platicar con él, aseguró que le tendría listo su dinero al señor Becerril, y cumplió.

"El miércoles en la tarde, [el joyero] me devolvió mi dinero, los $3,800 completos”, agregó.

Telemundo 52 Responde señala que es importante nunca aceptar pagar el 100% de ningún producto o servicio antes de recibirlo, y de preferencia utilice una tarjeta de crédito para tener mayores protecciones. Si el comerciante insiste en recibir solo efectivo y por adelantado, no se arriesgue, es preferible buscar otra opción.