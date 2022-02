Familia intenta cobrar su cheque de caja por $17,000, pero el dinero ya no estaba

Ahorrar para la educación universitaria de sus hijos era prioridad para la familia Espinoza, y fue por eso que comenzaron a guardar dinero en un cheque de cajero. Pero, cuando quisieron cobrar, el dinero ya no estaba.

Estamos hablando de más de $17 mil, y nadie les explicaba donde habían quedado. Preocupados e indignados, los Espinoza llamaron a Telemundo 52 Responde donde pudieron guiarlos para que ese dinero volviera a sus manos.

En el 2016, la Leticia Espinoza y su esposo Jorge, compraron un cheque de cajero en el banco Chase para guardar sus ahorros y ayudar a pagar la universidad de sus hijos Emanuel y Nohemí.

“Lo hemos estado ahorrando poco a poquito desde que ellos estaban más chiquitos. Eran $17,451.61, entonces era bastante dinero”, dijo Leticia.

Aseguran que les dijeron que tenían hasta 7 años para cambiarlo, pero apenas era cinco años.

“Son apenas cinco años, y decidimos cambiarlo, y resulta que el dinero no estaba, el banco no sabía dónde estaba, y ellos no nos daban ninguna información”, contó Jorge.

Indignada, dijo, pidió una explicación.

"El gerente me decía, “pues, no sabemos dónde está, déjame averigua”, ¿cómo no vas a saber? ¡Es mucho dinero para que se pierda nada más así!

Finalmente, les dijeron que los fondos se habían enviado a una cuenta de Chase en Ohio.

“Me traían para acá y para allá, hasta que dije: ya estuvo bueno, yo voy a llamar a Telemundo 52 Responde”, dijo Leticia.

Al recibir la llamada el equipo de Telemundo 52 Responde, se dieron la tarea de investigar por qué el dinero se envió a Ohio, si el cheque se compró en California.

Un representante de Chase respondió lo siguiente:

“Dependiendo el tipo de cuenta o cheque, hay un periodo de hasta cinco años después del cual los fondos no reclamados se envían al estado. En este caso, los fondos se mandaron a Ohio por ser un cheque de caja, y la cuenta general de Chase para esos cheques, está registrada en el estado de Ohio, por eso se enviaron allá, y no a California”.

Tras la intervención de Telemundo 52 Responde, Chase envió un formulario para que la familia Espinoza pudiese solicitar la devolución de sus fondos, y poco después, por fin recibieron su dinero.

"[Estamos muy agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros [Telemundo 52 Responde]. Si no hubiera sido por ustedes, todavía estaría buscando mi dinero", dijo Jorge.

Otra buena noticia fue que Emanuel y Nohemi al final de cuentas no necesitaron el dinero para pagar la universidad, pero ahora, sus papás lo van a usar para ayudarles a comprar su primera casa, pues ambos ya se graduaron, ¡así que felicidades!