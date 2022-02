El auge que ha tenido la criptomoneda alrededor del mundo ha dejado a muchos expuestos a estafas inesperadas.

Telemundo 52 Responde explica por qué hay que tener cuidado con las nuevas tecnologías, y no solo a los pagos con criptomoneda, sino a los códigos QR, pues estas herramientas que se han vuelto tan populares durante la pandemia pueden ser muy útiles, pero conllevan riesgos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los estafadores no descansan, y ya encontraron la forma de combinar la tecnología de códigos rápidos, o QR, para robar dinero, en este caso, utilizando pagos con criptomoneda.

La estafa funciona así:

Alguien le llama asegurando trabajar para el gobierno, o ser agente de la policía, o incluso, su proveedor de servicios públicos, o también podría ser una persona que haya conocido en el internet, con quien haya entablado una relación romántica, o incluso, le podría llamar alguien para decirle que se ganó la lotería, o un premio.

La historia que los estafadores usan, varia, pero el método es el mismo, tarde o temprano, le pedirán dinero, con uno u otro pretexto.

Si usted muestra señales de estar dispuesto a pagar, los malhechores le guiaran para que retire dinero ya sea de su cuenta bancaria, de inversiones o de retiro.

Luego le dirán que vaya a una tienda que tenga cajeros automáticos de criptomoneda, y eso sí, permanecerán con usted en el teléfono todo el tiempo hasta que llegue a la tienda.

Cuando llegue, le darán instrucciones para depositar su dinero en la máquina para comprar criptomoneda, y aquí es donde entra en función el código QR.

Una vez haya comprado la criptomoneda, le pedirán escanear el código, que básicamente permitirá que todo el dinero se transfiera a la cuenta del estafador automáticamente, lo que usted debe saber es que, ni las autoridades, ni el gobierno, ni su compañía de luz, agua o gas, ni tampoco la lotería o promotor de una compañía que otorgue premios, le pedirán que les pague con criptomoneda.

Si alguien le pide hacerlo, el 100% de las veces se tratará de un fraude. Cualquier mensaje electrónico, ya se correó o texto, llamada, o en los medios sociales, en particular de alguien a quien no conozca en persona, que le pida un avance de pago de cualquier tipo, incluyendo con criptomoneda, es una estafa. No acepte hacer estos pagos, y repórtelo en cuanto antes, en la página reportefraude.ftc.gov.

Debido a que poco entendemos aún sobre cómo funciona la criptomoneda, es fácil confiar en alguien que amablemente nos diga que ellos nos pueden guiar y ayudar a utilizarla, pero mucho cuidado, que pagarle así a un desconocido, es como enviar dinero al vacío, y es irrecuperable.