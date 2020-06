Padres alegan que el LAPD retrasó injustamente la ayuda médica de su hijo

Los padres de un hombre de 18 años asesinado a tiros dentro de una casa en el sur de Los Ángeles en 2018 están demandando a la ciudad y al jefe de policía Michel Moore, alegando que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tardó demasiado en obtener la ayuda médica de su hijo y que la raza jugó un papel importante.

Frank Mariscal y Silvia Galván, padre y madre de Patrick Mariscal, alegan violaciones de los derechos civiles en la queja presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el lunes. Buscan daños no especificados, así como compensación por gastos funerarios y de entierro.

Los demandantes alegan que su hijo “sufrió dolor y sufrimiento físico extremo” antes de morir porque el Departamento de Policía de Los Ángeles no permitió que los primeros en responder atendieran a la víctima latina de un disparo y le permitieron morir.

“Perfilaron racialmente a Patrick Mariscal, tratándolo como un ciudadano de segunda clase y no merecía atención para salvar vidas '', alega la demanda.

Un representante de la Oficina del Fiscal de la Ciudad no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Después de que otro hombre le disparó a su hijo el 28 de septiembre de 2018, en el dormitorio de una casa ubicada cerca de la calle San Pedro y la Avenida Gage, Galván llamó al 911 y llegaron tanto el LAPD como el personal de emergencia, según la demanda.

Pero a pesar de sus súplicas para que su hijo fuera llevado de inmediato a un hospital, el Departamento de Policía de Los Ángeles se negó a ingresar a la casa a pesar de que el tirador ya no estaba presente, alega la demanda.

“La policía impidió que los paramédicos ingresaran a la casa durante aproximadamente 25 minutos, (a pesar del) tiempo precioso necesario para obtener atención que les salve la vida”, según la denuncia.

Los padres de Mariscal alegan que finalmente fue “arrastrado fuera de la casa”, colocado en una ambulancia y finalmente transportado a la sala de emergencias de un hospital, pero ya era demasiado tarde.

Los demandantes alegan que su hijo no era una amenaza para sí mismo ni para los oficiales de policía y que su decisión de no ingresar a la casa y darle pronta ayuda médica equivale a una “indiferencia extrema a la vida humana”. También sostienen que los oficiales no eran aptos. para el deber de campo.