Osa capturada en Chatsworth y regresada a las montañas aparece en un árbol Sylmar

Un rostro familiar apareció en un vecindario de Sylmar durante el fin de semana.

Una osa que fue capturada hace semanas en las estribaciones de las montañas de San Gabriel y retirada de un árbol el martes en Chatsworth fue encontrado colgando de otro árbol durante el fin de semana en un vecindario de Sylmar.

Conocida por los funcionarios de vida silvestre como Amarillo 2291, la osa con un collar de rastreo finalmente bajó del árbol en el norte del Valle de San Fernando.

El oso pareció quedarse dormido en un árbol al sur de la autopista 118.

Es la misma osa vista el martes al sur de la autopista 118 en la comunidad de Chatsworth, al oeste del Valle de San Fernando. El video la mostraba trepando una cerca de tela metálica y luego escalando un árbol alto.

La tranquilizaron, la cargaron en una camioneta y la llevaron de regreso a las montañas, pero no se quedó mucho tiempo y unos días después hizo otro viaje montaña abajo hasta Sylmar.

La osa de entre 3 y 5 años no es ajena a los funcionarios de vida silvestre. Fue capturada en el área de Claremont, ubicada a unas 50 millas de Chatsworth en las estribaciones de las montañas de San Gabriel, a fines de mayo y llevada al Bosque Nacional Ángeles, dijeron funcionarios estatales de vida silvestre.

Las autoridades han estado monitoreando al oso desde entonces, rastreando su movimiento con el collar a lo largo del corredor de la autopista 210 y hacia el área de Malibú.

“De hecho, ha tenido algunos de los datos de collares más interesantes que jamás hayamos visto”, dijo Jessica West, científica ambiental del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, a la estacion hermana NBCLA la semana pasada .

“Ella simplemente está deambulando. Podría ser un poco más típico ver eso con una osa macho, simplemente porque al ser macho, tienden a tener áreas de distribución más grandes".

Las autoridades intentaron atraparla el 1 de julio en el área de Northridge antes de que apareciera en Chatsworth. Después de que la tranquilizaran, cayó del árbol sobre las colchonetas proporcionadas por un gimnasio cercano.

OSOS EN EL SUR DE CALIFORNIA

A los osos negros, que pueden tener pelajes de diferentes colores, les gusta alimentarse de plantas, insectos, nueces, bayas y cualquier otra cosa que consideren comestible, como el contenido de los contenedores de basura. Si la comida escasea en su hábitat natural, es probable que los osos busquen alimento en otros lugares, llevándolos a los vecindarios al pie de las colinas del sur de California.

La población de osos negros de California ha ido en aumento durante las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10.000 a 15.000 a principios de la década de 1980 a entre 25.000 y 30.000, y esa es una estimación conservadora, según el departamento estatal de pesca y vida silvestre.

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y estrechas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde tostado o marrón hasta negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden pesar 350 libras y algunos gigantes pesan más de 600 libras.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y en las áreas del norte y oeste. Se estima que sólo el 10 por ciento de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

Aunque está en la bandera del estado, el temible oso pardo ya no se puede encontrar en la naturaleza de California. El último oso pardo observado en California recibió un disparo a principios de la década de 1920.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.