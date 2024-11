“Operación garra de oso”: cómo los investigadores desmantelaron el fraude de seguros

Después de que cuatro personas fueran acusadas de fraude de seguros por organizar ataques de osos falsos con un disfraz de oso, los funcionarios compartieron el jueves más detalles sobre cómo pudieron desmantelar a los sospechosos.

El Departamento de Seguros de California se asoció con las autoridades del condado de San Bernardino para liderar la “Operación Garra de Oso”, que determinó que las cuatro personas intentaron defraudar a las compañías de seguros al afirmar que un oso había entrado en sus autos de lujo y había causado daños en el interior.

Los sospechosos, Ruben Tamrazian, de 26 años, de Glendale, Ararat Chirkinian, de 39 años, de Glendale, Vahe Muradkhanyan, de 32 años, de Glendale, y Alfiya Zuckerman, de 39 años, de Valley Village, habían solicitado el pago del seguro por sus automóviles, un Rolls Royce Ghost 2010, un Mercedes G63 AMG 2015 y un Mercedes E350 2022.

Cuando las autoridades trajeron a un biólogo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California para averiguar si el oso era real, el experto dijo que el supuesto animal no dejó ningún rastro, como saliva, orina y pelo de oso.

El biólogo también dijo que los rasguños en el exterior de los autos de lujo no coincidían con lo que habría sido la garra de un oso.

“(El experto) opinó que era claramente un humano con un traje de oso”, dijo el Departamento de Seguros en un comunicado. “Tras un examen más detallado del video, la investigación determinó que el oso era en realidad una persona con un disfraz de oso”.

Cuando los detectives registraron las casas de los sospechosos, encontraron un disfraz de oso.

Los sospechosos presuntamente defraudaron a las compañías de seguros por valor de 141.839 dólares.

El caso está siendo procesado por la Fiscalía del Distrito del Condado de San Bernardino.

Los registros de la cárcel muestran que Tamrazian, Chirkinian y Muradkhanyan fueron arrestados el miércoles. Tamrazian estaba detenido con una fianza de $85,000, mientras que la fianza se fijó en $30,000 para Chirkinian y Muradkhanyan. Hasta el miércoles no había registros de la cárcel disponibles de inmediato para Zuckerman.

