Programa de Ontario alquila espacios comerciales por $1: estos son los requisitos

La ciudad de Ontario ofrece arrendamientos comerciales de $1 dólar al mes en su centro de la ciudad en un esfuerzo por atraer más propietarios de negocios para revitalizar el área.

El programa emergente minorista del centro de Ontario está aceptando solicitudes hasta la próxima semana para la oferta por tiempo limitado, que también incluye usos gratuitos para los arrendamientos y un punto de acceso Wi-Fi. Los servicios y el arrendamiento mensual de $1 estarían disponibles por hasta seis meses para los propietarios de negocios aprobados.

“Tenemos suerte de ser propietarios de estos edificios y podemos compensar el costo y ofrecer un alquiler de 1 dólar al mes para ayudar a reducir la barrera de entrada”, dijo Peter Pallesen, coordinador de desarrollo económico de la ciudad de Ontario.

Millones de pequeños comerciantes en California están en peligro de perder sus negocios, por las alzas indiscriminadas de la renta de los locales que alquilan. Norma Ribeiro explica cómo un proyecto de ley estatal busca protegerlos para que se mantengan a flote.

El programa se lanzó el año pasado y ayudó a dos emprendedores a abrir su propia tienda en el centro de la ciudad. Ahora, la ciudad busca llenar los espacios disponibles con nuevos negocios antes de fin de año. Esos espacios están ubicados en la avenida Euclid Avenue y B Street en el 137 N. Euclid Ave., 141 N. Euclid Ave. y 129 N. Euclid Ave.

“Cuando lo vi pensé que era falso. (Pensé) no hay manera, es una estafa”, dijo Steven Alcarez, copropietario de Street Culture Boutique.

Álvarez pudo abrir su tienda hace unos seis meses gracias al programa. Dijo que el alquiler económico le ha permitido concentrarse en hacer crecer su negocio y comercializar sus productos para atraer clientes.

“Veo a Ontario como el centro de Los Ángeles, con una vida nocturna muy activa, y veo mucho potencial”, dijo Álvarez.

Los propietarios de negocios interesados ​​en arrendar una de las propiedades disponibles en el programa tienen hasta el lunes 24 de junio para presentar una solicitud.

Los interesados deben solicitar todos los permisos necesarios, proporcionar prueba de seguro de responsabilidad general, hacer un depósito de $1 por pie cuadrado y firmar una exención de responsabilidad y un permiso de derecho de entrada.

Para obtener más información sobre el programa emergente de tiendas minoristas del centro de Ontario y para postularse, haga clic aquí o llamar al (909) 395-2333.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.