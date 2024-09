Una persona muerta tras enfrentamiento con policias en North Hollywood

Un hombre armado con una pistola fue asesinado a tiros el lunes por la mañana después de una serie de enfrentamientos con la policía de Los Ángeles fuera de varios negocios de North Hollywood.

La policía respondió el lunes, poco antes de las 5 a.m., a la cuadra 1200 de Victory Boulevard después de un asalto con un arma mortal y encontró a una persona que recibió un disparo fatal dentro de un vehículo.

Los oficiales en la escena se encontraron con un hombre que les apuntó con una pistola, según la detective Meghan Aguilar del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los agentes abrieron fuego y el hombre corrió hacia un vecindario al este de la autopista 170.

Durante la búsqueda, la policía estableció un perímetro alrededor de una gran estructura de estacionamiento.

Los agentes finalmente se encontraron con el hombre armado nuevamente y abrieron fuego. El hombre murió en el lugar, donde se recuperó una pistola, dijo la policía.

Los detalles sobre las identidades de las personas fallecidas no estaban disponibles de inmediato. No estaba claro de inmediato si el hombre en los enfrentamientos con la policía estaba involucrado en la muerte a tiros del hombre en el vehículo.

La Patrulla de Carreteras de California cerró las rampas de salida de Victory Boulevard de la autopista 170 en dirección norte y sur para la investigación. Victory Boulevard estuvo cerrado desde Laurel Canyon Boulevard hasta la autopista 170.

