Una mujer alega que el refrigerador que compró tenía garantía extendida, y eventualmente aceptaron reemplazárselo, pero nuestra televidente llevaba meses esperando que le llegara.

Al no recibir su refrigerador, ella exigía que le dieran un reembolso, para adquirir uno nuevo, pero le aseguraban que eso no era posible, hasta que se comunicó con Telemundo 52 Responde.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Está vacío, no puedo guardar nada, porque todavía huele mal”, dijo Magdalena Esquivel.

Esquivel dijo que el refrigerador, por el cual pago $3,079.98, incluyendo el contrato de protección mayor, ha sido un dolor de cabeza.

“Comencé a tener problemas desde que lo compré en el 2017”, contó.

Al paso del tiempo, dijo, fueron a su casa un total de cinco técnicos, pero las reparaciones, no duraban.

“Tiraba agua, no enfriaba, y tenía demasiados problemas. Les llamé. Llegamos a la conclusión de que el refrigerador no servía, y ellos también, pero no me querían hacer valer el seguro que había comprado”, dijo Esquivel.

Finalmente, le dieron la opción de ir a Sears, y escoger otro refrigerador equivalente al suyo, lo cual hizo, pero el tiempo siguió pasando, y su refrigerador nuevo, no llegaba.

“Pasaron, junio, julio, agosto, septiembre, y octubre, cuatro meses para que no entreguen el refrigerador. ¡Es demasiado!” dijo Esquivel.

La única petición de Esquivel era de que le regresaran su dinero, para luego poder comprar otro refrigerador en otro lado.

Pero esa no era opción, según le dijeron, y fue por eso, que se comunicó con Telemundo 52 Responde quien contactó a Sears donde, tras revisar el caso, informaron que “para Sears, la satisfacción de nuestros clientes es prioridad.” y agregaron “valoramos a la señora Esquivel, y nos apena el retraso. Habíamos acordado reemplazar su refrigerador, pero debido a problemas de falta de inventario, se retrasó el envío. La señora Esquivel escogió recibir un cheque en lugar del reemplazo, y nos encargaremos de hacérselo llegar”.

Unos días después, Esquivel por fin, obtuvo lo que deseaba.

“Gracias a Telemundo 52 Responde, Sears me mandó mi cheque para que yo obtenga mi refrigerado”, dijo.

Satisfecha, dice que ya seleccionó su refrigerador, en otra tienda, y utilizará los $3,324.75 que Sears le mandó para pagarlo.

El caso de Esquivel no es único, ya que desafortunadamente está pasando muy a menudo, debido a los problemas de abastecimiento y falta de partes que se están experimentando a nivel mundial por la pandemia.