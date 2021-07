Jugador de Fantasy 5 insta que se investigue el sistema de la lotería tras no recibir su premio

Cuando su boleto de lotería salió premiado, nuestro televidente fue a canjearlo, pero le dijeron que la máquina no registraba que fuera ganador, frustrado, llamo a Telemundo 52 Responde.

Julio Rivas-Seguro llamo a Telemundo 52 Responde no tanto por el dinero, porque, según nos dijo, el premio es pequeño, pero si el sistema de pago tiene problemas, e insistió que se investigara.

Rivas-Seguro lleva 25 años jugando los diferentes sorteos de la lotería de California.

“Últimamente he estado jugando casi todos los días, de 3 a 5", señaló Rivas-Segura.

Cuenta que ha sido un año difícil para él, pues tras una cirugía de colón, no ha podido trabajar, así que la ilusión de ganarse un premio, lo anima, pero recientemente, algo muy raro le sucedió al jugar el sorteo de Fantasy 5.

“Yo acerté tres números, y la máquina no me los dio”, dijo.

El señor Rivas-Segura dijo que la aplicación de la lotería en su teléfono, le confirmó que había ganado $ 14, y aunque no es mucho dinero, insiste, no recibirlo, y eso le molestó mucho.

“Más que todo, lo del sistema, s fueron $14 podía haber sido otro premio mayor, y de poquito en poquito van haciendo”, añadió.

El boleto lo compró en la licorería de la esquina de su casa, pero el premio lo fue a cobrar a una tienda 7-11, y fue ahí donde el dependiente no le dio nada a cambio de su boleto ganador.

“En ese momento me lo rompió y lo tiró, y le dije ¡Ey, dámelo! Ahí tiene $14. ‘No’ me dijo, ahí está la máquina, mire”, dijo Rivas-Segura.

El hombre le aseguró que la máquina de la lotería no registraba un premio en su boleto, y él no podía hacer nada, así que, el señor Rivas-Segura se comunicó con la Lotería de California, donde le dijeron que podía presentar un reclamo, pero que tardarían 16 semanas en darle una resolución, lo cual no lo dejó tranquilo, y fue cuando le llamó a Telemundo 52 Responde.

“¡Uno no puede! ¿Qué iba a hacer un pececito contra el mar? ¡No puedo hacer nada! Yo solo quiero dar a conocer que en esto hay una falla. ¡Allá ellos!”, dijo.

Telemundo 52 Responde se puso en contacto de inmediato con la Lotería de California, para asegurar de que se investigara el problema a fondo, y determinar si fue un error humano o técnico, y ese mismo día, se comunicaron con el señor Julio.

“Me dijeron que están averiguando y ya me pidieron todo, donde…”, dijo Rivas-Segura.

El vocero de la Lotería de California habló personalmente con Telemundo 52 Responde y aunque les dijo que no podía hacer comentarios hasta que finalizara la investigación, aseguro que se llegaría al fondo de lo sucedido y le pidió a todo usuario de la lotería que tenga algún problema al cobrar un premio, que se comunicara al 1-800-LOTTERY, o 568 8379, para abrir un reclamo.

El señor Julio dijo que la Lotería de California ha permanecido en comunicación con él y aseguró avisarle a Telemundo 52 Responde cuando le dieran una resolución.