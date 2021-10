Mujer asegura que la mueblería no arreglaba su sillón defectuoso a pesar de tener garantía

Cuando compró sus sillones, la señora Alma Mata optó por pagar una protección adicional, pero cuando trato de canjearla, tuvo muchos problemas.

Mata le dijo a Telemundo 52 Responde que a menos de un año de comprarlo, el sillón se hundía, pero cuando pidió que le hicieran válida su garantía, tuvo contratiempos.

Aunque a simple vista el sillón de la señora Mata está en buen estado, los cojines no son lo que esperaba.

“No resistían el peso de nada”, dijo Mata.

El mueble no tenía ni un año, cuenta Mata, cuando empezó el problema.

“Se iban hasta el fondo”, contó.

En diciembre del 2020 llamo a Bob’s Discount Furniture, donde pagó $546.89 por el sillón, incluyendo $49.99 por una protección contra desperfectos.

“Me cubría, según ellos, lo que eran los cojines, si se llagaban a manchar me los mandaban a lavar, si se quebraban, ellos me los reemplazaban”, dijo Mata.

Mandaron a un técnico, quien le dijo que era defecto de fábrica, así que le enviarían cojines nuevos, pero pasaron dos meses, y no le llegaban, así que llamó a Bob’s Furniture de nuevo.

“Dijeron que había cancelado la orden yo, cosa que yo no había cancelado la orden”, dijo Mata.

Nuevamente le aseguraron que le mandarían los cojines, pero en lugar de eso, le enviaron un cubrecolchón, que no era ni el color.

Mata dijo que estaba desesperada, pues siguió pasando el tiempo, y nada.

“Casi 7 meses, llamaba, iba a la tienda, y pues nada. En marzo hablé, y me dijeron que para el 20 de junio, volvía a llamar, y me dijeron que el 20 de octubre, y les dije ¿A qué estamos jugando? ¿De qué me están viendo la cara?”

Cansada de esperar, se comunicó con Telemundo 52 Responde, quien llamó a Bob’s Discount Furniture, donde aseguraron que hablarían con la señora Mata y llegarían a un acuerdo satisfactorio para ella.

“Pues gracias a Dios, ya me pusieron atención. A la semana de que hablé con Telemundo 52 Responde, me hablaron de la tienda que tenía el crédito para ir a escoger otros sillones”, dijo Mata.

Le ofrecieron, en lugar del reemplazo de cojines, un crédito de $486 que piensa usar de inmediato.