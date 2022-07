Mujer alega que un guardia desinfló su implante de seno, ahora demanda al hotel

Una mujer está demandando al dueño de un hotel en el centro de Los Ángeles, alegando que un guardia de seguridad desinflara su implante mamario de solución salina, después de que accidentalmente la rozó con una mano mientras la demandante intentaba ayudar a alguien con un problema médico en marzo.

La demanda de Grace Paeck en el Tribunal Superior de Los Ángeles contra The Freehand Hotel Co., propietario del hotel Freehand Los Ángeles, alega negligencia y responsabilidad de las instalaciones. Ella busca daños no especificados.

Un representante del hotel en West 8th Street no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Paeck estaba sentada en el vestíbulo del hotel el 7 de marzo cuando acudió en ayuda de un cliente que necesitaba atención médica, dice la demanda. Los guardias de seguridad se acercaron al huésped enfermo y a Paeck y uno de ellos agitó los brazos en el aire para que la demandante retrocediera, según la demanda.

“Mientras el guardia de seguridad movía sus manos/brazos, el seno izquierdo de la demandante fue golpeado e inmediatamente sintió un dolor punzante”, dice la demanda. "Más tarde, el mismo día, la demandante se dio cuenta de que su implante mamario izquierda de solución salina se había desinflado como resultado de que el guardia de seguridad la golpeó".

El "comportamiento descuidado e ignorante" del guardia en el hotel creó un "riesgo irrazonable de daño", según la demanda, que además establece que Paeck tuvo que ver a médicos y someterse a exámenes médicos debido a sus heridas.