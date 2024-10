Un billete de lotería Mega Millions con un valor de $568,680 se vende en Lancaster

La suerte estaba del lado de alguien en Lancaster.

Allí fue donde se vendió un billete de lotería Mega Millions con un valor de $568,680 en un negocio de cambio de cheques. El billete vendido en Eastside Checks Cashed en la comunidad de Valle del Antílope acertó cinco números, pero solo le faltó el número Mega.

Los números sorteados el martes fueron 3, 19, 20, 22, 66 y el número Mega fue el 9. El premio mayor estimado fue de 129 millones de dólares.

El premio mayor del sorteo del viernes ascendió a 150 millones de dólares después de que nadie acertara todos los números en el sorteo del martes.

Los billetes con cinco números que no coincidían con el número Mega vendidos fuera de California valen 1 millón de dólares o un múltiplo de 1 millón de dólares.

La ley de California exige que los premios más importantes de los juegos de lotería se paguen sobre una base de apuestas mutuas, lo que significa que se determinan en función de las ventas y la cantidad de ganadores.

Este sorteo fue el octavo desde la última vez que se vendió un boleto con los seis números.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 en 302.575.350, según la Lotería de California. La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24.

