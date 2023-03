Maratón de Los Ángeles 2023: ruta, mapa y cierre de vías

Veintidós mil participantes formarán parte de la Maratón de Los Ángeles 2023, la cual se llevará a cabo este domingo en un evento que recorrerá 26,2 millas a través de barrios y lugares emblemáticos de la ciudad.

La ruta nuevamente va desde el Dodger Stadium hasta Century City.

Esto es lo que debe saber.

Horario de la Maratón de Los Ángeles

La maratón de Los Ángeles comenzará a las 7 a.m., pero hay varios otros eventos. Este es el horario completo.

6:30 a. m.: Carrera para atletas en silla de ruedas

6:35 am: carrera de manivelas

6:40 a. m.: Pro Women y Elite age group women

7 a.m.: Pro Hombres y campo completo

8:15 a.m.: Media Maratón Benéfica

El sábado contará con LA Big 5K, a partir de las 8 a. m., y LA Kids Runs, a partir de las 9:30 a. m. Ambos comenzarán en el Dodger Stadium.

Mapa del recorrido de la Maratón de Los Ángeles

El recorrido sigue siendo el mismo por tercer año consecutivo, comenzando en el Dodger Stadium al norte del centro de Los Ángeles y terminando en Santa Monica Boulevard entre Avenue of the Stars y Century Park, en Century City.

En el camino, los participantes pasarán por algunos de los lugares más famosos de Los Ángeles y por algunos de los barrios más conocidos de la ciudad, como Chinatown, el Parque Histórico Estatal El Pueblo de Los Ángeles, el Ayuntamiento de Los Ángeles, Little Tokyo, Disney Hall y Music Center del condado de Los Ángeles, Dolby Theatre, partes de la ruta histórica 66 y Rodeo Drive.

LA Marathon

Pronóstico del Tiempo para Maratón de Los Ángeles

Después de un aluvión de tormentas invernales que trajeron lluvia y nieve al sur de California, se pronostican condiciones secas y frescas para el fin de semana. Espere cielos mayormente nublados con temperaturas en los 60 grados.

Cierres de vías

Los conductores cerca del Dodger Stadium y otras áreas al norte del centro de Los Ángeles, y en Hollywood, West Hollywood, Beverly Hills, Century City y otras comunidades encontrarán cierres de carreteras. El curso también requiere cierres continuos de rampas en las autopistas.

¿Cuánto dinero recibe el ganador de la maratón de Los Ángeles?

El maratón cuenta con una cartera en efectivo total de $20,000. Los que finalicen en primer lugar ganan $6,000, el segundo lugar se lleva $2,500 y el tercer lugar gana $1,500. El primer corredor en cruzar la línea, hombre o mujer, recibe $10,000 adicionales.

Una bolsa de premios en efectivo total de $10,000 está disponible para la división de sillas de ruedas de hombres y mujeres. El ganador recibe $2,500, el segundo lugar gana $1,500 y $1,000 van al tercero.

¿Cuánto tiempo llevará correr el maratón de Los Ángeles?

John Korir se ubicó primero en la general el año pasado con un tiempo de 2:09:07.13. Eso es mejor que un ritmo de 5 minutos por milla durante más de 26 millas. Korir, de Kenia, también ganó el evento de 2021, marcando 2:12:48.

Los participantes terminarán al finalizar de la mañana o en la tarde.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.