Los Ángeles aprueba moción para cumplir mandato de vacuna del COVID-19 en departamento del alguacil

Con el alguacil Alex Villanueva negándose a hacer cumplir el mandato de vacunación contra el COVID-19 del condado entre sus oficiales, la Junta de Supervisores dio este martes su aprobación preliminar a una propuesta que otorgaría al director de personal del condado autoridad absoluta para disciplinar a cualquier empleado que no cumpla con el requisito.

Villanueva condenó la propuesta, calificándola de “golpe mortal a la seguridad pública'' que resultaría en el despido de 4,000 miembros de su departamento.

Las supervisoras Sheila Kuehl y Holly Mitchell presentaron la moción, alegaron que el cumplimiento del mandato de vacunación de los empleados en todo el condado “sigue siendo un desafío cuatro meses después de su emisión''.

Señalaron que, a partir del 1 de febrero, el 81,5% de los 100,000 empleados del condado estaban completamente vacunados según lo exige el mandato.

Pero en el departamento del alguacil, menos del 60% de los empleados estaban en cumplimiento con el mandato de vacunación.

“Como era de esperar, aproximadamente el 74% de los más de 5,000 reclamos de compensación laboral relacionados con COVID-19 presentados por empleados del condado hasta el 29 de enero de 2022, han sido presentados por empleados en el departamento del alguacil”, según la moción.

"Estos datos ilustran el papel vital de las vacunas para limitar la propagación de COVID-19 y, por lo tanto, la necesidad urgente de aumentar las tasas de vacunación en toda la fuerza laboral del condado", agregaron en la moción.

La moción ordena a los fiscales del condado que trabajen con el director ejecutivo y el director de personal, para desarrollar enmiendas propuestas a las reglas del Servicio Civil del condado.

Otorga al director de personal “autoridad primordial para disciplinar a los empleados, de cualquier departamento del condado, por incumplimiento de la política o directivas del condado”.

Esas enmiendas propuestas serán revisadas por la junta en su reunión del 15 de marzo para su consideración final. La moción fue aprobada con una votación de 4-0, con la abstención de la supervisora ​​Kathryn Barger.

ALGUACIL VILLANUEVA RECHAZA LA MOCIÓN

La autoridad para disciplinar, o despedir, a los empleados que violen el mandato, actualmente recae en los jefes de departamento individuales, como el alguacil.

La moción establece que dicho arreglo “ha permitido la aplicación y el cumplimiento inconsistentes de la política y una amplia variedad de departamento a departamento''.

Villanueva, quien ha alentado a las personas a considerar vacunarse, se ha pronunciado en contra del mandato de vacunación del condado, diciendo que diezmaría las filas de lo que él llama un departamento ya agotado.

El alguacil Alex Villanueva continúa atacando el mandato de la vacuna contra COVID-19 del condado de Los Ángeles

El alguacil dijo que los agentes deberían tener la opción de someterse a pruebas periódicas en lugar de verse obligados a vacunarse.

El alguacil habló, vía telefónica, al inicio de la Junta de reunión de supervisores el martes y dijo que tendría poco impacto.

Mencionó que 9,881 miembros del departamento están completamente vacunados y en los últimos 30 días, 342 dieron positivo, para una tasa de positividad del 3,46%.

Entre los 5,766 miembros no vacunados, 221 dieron positivo en los últimos 30 días, para una tasa de positividad del 3,83 %.

“Su moción buscará básicamente hacer que perdamos 4,000 empleados, para un gran total de 0,4% de mejora en la tasa de positividad”, dijo.

“Eso no es precisamente un beneficio para la seguridad pública. Estamos saliendo de dos años de un aumento históricamente alto del 94 % en la tasa de homicidios, un aumento del 64 % en el robo de automóviles. Y esto simplemente no es sostenible. La situación actual no es sostenible. La congelación de la contratación no es sostenible”, apuntó el alguacil.

Villanueva calificó la decisión como ilógica e ilegal. “Para cuando descubramos la legalidad de esto, habremos superado la pandemia, lo que hará que el resultado sea irrelevante. Los insto a que reduzcan la escala, reduzcan la retórica y encuentren un terreno común: pruebas o vacunación, y lo estamos haciendo ahora mismo”.

El lunes, un abogado de la Asociación de Oficiales de Paz Profesionales del Condado de Los Ángeles envió una carta a la junta objetando la propuesta, diciendo que violaría los estatutos del condado y equivaldría a una extralimitación de la autoridad de la junta.

“Cualquier intento de apoderarse de la capacidad del alguacil para supervisar el proceso disciplinario de sus empleados, ciertamente no sobreviviría al escrutinio legal de los tribunales, quienes probablemente multarían a la BOS por exceder su autoridad bajo principios legales bien establecidos”, escribió el abogado James Cunningham.

Citando un fallo judicial de 1977, Cunningham agregó: “Tales controles por parte de la BOS entraría directamente en conflicto con la advertencia de que ‘la junta no tiene poder para realizar los deberes estatutarios de los funcionarios del condado, ni para dirigir la forma en que se realizan los deberes''.

Al ser interrogado por Kuehl, un abogado del condado dijo rotundamente el martes que la junta tiene plena autoridad legal para transferir la autoridad disciplinaria para el mandato de la vacuna al director de personal.

Kuehl dijo que la negativa de los empleados a vacunarse o al menos solicitar una exención “realmente pone en riesgo la vida del condado y es simplemente inaceptable”.

"Para proteger las vidas de los condados, tenemos que hacer cumplir este mandato", dijo.

Kuehl agregó que “cada jefe de departamento debe tomarse en serio la aplicación de las políticas departamentales y del condado”.

“No todos los jefes de nuestros departamentos han reconocido que esta política es críticamente necesaria y que salvará vidas. No vamos a permitir que las vidas de los condados se vean comprometidas por una decisión individual de no cumplir con la política del condado. Si usted, jefe de departamento del condado, no se toma esto en serio, el director de personal del condado está dispuesto a hacerlo”, dijo Kuehl.

Barger se abstuvo en la votación, dijo que no apoyaba el cambio de política en respuesta a las acciones de una sola persona, Villanueva.

“Cambiar ahora a un individuo o un gerente, no creo que sea apropiado'', dijo.

Ella sugirió que los administradores del condado deben hacer más para trabajar con el departamento del alguacil y los líderes sindicales para llegar a una solución que no resulte en el despido masivo de trabajadores esenciales.

La supervisora ​​Janice Hahn dijo que espera que el cambio de política propuesto motive a más personas a adherirse al mandato.

Espera que “una vez que entiendan cuál es el final del juego, aprovechen la oportunidad para vacunarse”.

Hahn también dijo que el condado debería considerar levantar la congelación de contrataciones en el departamento del alguacil. Aumentar las academias de reclutamiento para garantizar que la agencia pueda mantener la seguridad pública si se despide a un gran número de agentes, como resultado del mandato de vacunación.