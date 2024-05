Adiós a las tarifas ocultas: Nueva ley prohíbe cargos escondidos en restaurantes y otros lugares

Si alguna vez te has preguntado por qué comer fuera de casa sale tan caro, debes saber que hay ayuda en camino.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha dictaminado que la prohibición de tarifas ocultas en hoteles y entradas para conciertos y deportes aprobada por los legisladores el pasado mes de octubre también se aplica para los restaurantes.

“El precio en el menú es así. No añadimos nada”, dijo Santo Esposito, propietario del restaurante Il Cilentano en San Francisco.

Dijo que nunca ha cobrado una tarifa oculta o “junk fee”, como un porcentaje por la atención médica de los empleados o salarios más altos. Siempre ha estado ahí en el precio de su menú.

“Trabajo más si despido a algún empleado si es necesario”, dijo Esposito. "Así que trabajo más para no tener que cobrarle a la gente ninguna tarifa adicional".

Pero a muchos restaurantes les preocupa que agregar estos recargos al precio en el menú pueda causar un impacto en la clientela, dijo la directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes Golden Gate, Laurie Thomas.

“¿Eso hará que la gente salga a cenar menos?” ella dijo. "Y si la gente sigue saliendo a cenar menos, tendremos una industria de restaurantes en aprietos".

Muchos restaurantes, especialmente los más grandes, cobran las llamadas tarifas ocultas.

Los propietarios y gerentes de restaurantes en San Francisco, por ejemplo, dijeron que esto puede ser un problema.

"¿Perderé suficiente dinero como para tener que despedir gente o ya no podré hacerlo funcionar?", dijo Tomás.

Por su parte, los clientes tuvieron reacciones encontradas.

“Por un lado, me gusta pagar el precio que se anuncia, porque me hace sentir bien. Si alguien dice que son 9 dólares, entonces son 9 dólares”, dijo Joseph Chiarucci de San Francisco.

“Para mí, definitivamente estoy de acuerdo con que se agregue al cheque. No necesito verlo de antemano. No elijo un restaurante u hotel basándome exclusivamente en el precio. Gran parte tiene que ver con la experiencia”, dijo Katie Brown-Davis de Walnut Creek.

Los restaurantes no tienen mucho tiempo para prepararse para los cambios de menú.

La nueva ley estatal entra en vigor el 1 de julio.

