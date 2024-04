La reliquia del apóstol San Judas visita el sur de California: lugares y horarios donde puedes verla

La reliquia de San Judas Tadeo, uno de los apóstoles y conocido como el santo de las causas imposibles dentro de la Iglesia Católica, está visitando varias parroquias del condado de Orange desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo.

“La reliquia es un trozo de hueso del brazo de San Judas que fue separado de sus restos hace siglos”, según el comunicado oficial de la Diócesis de Orange. La reliquia se encuentra dentro de un brazo de madera.

Este es un momento calificado como histórico pues es la primera vez que la reliquia salió de Italia, y los feligreses de todo el sur de California ya han podido visitarla y pedir gracias.

Cuatro parroquias del Condado de Orange albergarán la reliquia durante los siguientes horarios de veneración,

29 de abril, Iglesia Católica de Santiago de Compostela, Lake Forest – 2 p.m. a 10 p.m.

30 de abril, Catedral de Cristo, Garden Grove – 3 p.m. a 10 p.m.

1 de mayo, Santos. Iglesia Católica Simon & Jude, Huntington Beach – 2 p.m. a 10 p.m.

2 de mayo, Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, La Habra – 2 p.m. a 10 p.m.

Además, en todas las parroquias se celebra una Misa especial en honor de San Judas a las 7 p.m.

Cientos de personas visitan la reliquia

Feligreses hicieron fila desde horas antes de abrir las puertas mientras una serenata endulzaba el oído en la catedral de Cristo en Garden Grove

“Lo que estamos viendo aquí son los huesos de San Judas Tadeo por dentro de ahí nuestro santo”, dijo el padre Alfredo Baca, de la Diócesis del Condado de Orange.

Considerado el santo de las causas desesperadas y perdidas, el fragmento óseo pertenece al brazo derecho de San Judas Tadeo, cientos de personas llegaron hasta el lugar para pedir favores y gracias.

“Pues ahora si voy a pedirle algo aprovechando que vengo a visitarlo y yo sé que lo concede”, dijo Alma Rodríguez, una de las feligreses.

De acuerdo con las autoridades religiosas, se espera que unas 4 millones de personas logren ver en persona esta reliquia en su trayecto por Estados Unidos…

“Con permiso y bendición del papa Francisco para llegar aquí no solo en Orange County sino en todo el país para dar consuelo después de COVID”, dijo el padre Baca.

El festejo atrajo incluso a los jóvenes de Baja California de la Orquesta Guadalupana.

Para Ana Guardado Chávez, administradora de Liturgia de la Catedral de Cristo, esto demuestra “una devoción en la comunidad hispana inmensa con San Judas, porque es el santo de las cosas y casos imposibles, siempre hay algo en la familia alguna enfermedad o situación económica que necesitemos un poquito más de ayuda”

¿Cómo ver la reliquia en otras ciudades del sur de California?

La visita en el condado de Orange hace parte de una gira nacional que está visitando más de 100 ciudades de Estados Unidos. Otras comunidades que la reliquia estará visitando son Huntington Beach, La Habra y Los Ángeles.

Esta es la lista de la visita según la página oficial de la gira en Estados Unidos.

Lunes, 6 de Mayo, 2024

Saint Kateri Tekakwitha Catholic Church

22508 Copper Hill Dr

Santa Clarita, California 91350

Martes, 7 de Mayo, 2024

St. Jude the Apostle Catholic Church

32032 W. Lindero Canyon Rd

Westlake Village, California 91361

Miércoles, 8 de Mayo, 2024

Our Lady of the Rosary of Talpa Catholic Church

2914 E 4th Street

Los Angeles, California 90033

Jueves, 9 de Mayo, 2024

St. John the Baptist Catholic Church

3883 Baldwin Park Blvd

Baldwin Park, California 91706

Viernes, 10 de May, 2024

St. Andrew Church Pasadena

311 N. Raymond Avenue

Pasadena, California 91103

Sábado, 11 de Mayo, 2024

St. Anthony of Padua Catholic Church

1050 163rd St

Gardena, California 90247

Lunes, 13 de Mayo, 2024

Saints Peter and Paul Church

1036 North Ravenna Avenue

Wilmington, California 90744

Jueves, 14 de Mayo, 2024

St. Joseph Catholic Church

1150 W Holt Ave

Pomona, California 91768