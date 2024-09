Programa piloto de Long Beach busca acabar con los colchones abandonados

Conduzca por los vecindarios de Long Beach y es probable que vea un colchón abandonado en la acera o en un callejón. Sin embargo, la ciudad espera combatir ese vertido ilegal con un programa piloto.

La ciudad estima que se dejan unos 18,000 colchones de forma ilegal cada año y “pone a prueba los recursos de la ciudad que se pueden utilizar para otras tareas de limpieza, crea deterioro y, a menudo, bloquea el acceso a la vía pública”, dijo una declaración de Obras Públicas de Long Beach.

Ahora, la ciudad espera que su nuevo programa piloto de entrega de colchones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reduzca el vertido ilegal y limpie algunos vecindarios.

“Hace que la ciudad parezca sucia”, dijo Ashley Alcala, que se crió y vive cerca del centro de Long Beach. “Al crecer en la ciudad, no estaba llena de desorden. No recuerdo haber visto nunca cosas abandonadas al costado (de la carretera)”.

La estacion hermana NBC4 encontró al menos cuatro colchones en el vecindario Wrigley de la ciudad, a solo unas cuadras de distancia. Un colchón y un somier estaban en un callejón y otro colchón estaba tirado justo frente a un parque infantil.

En 2021, la ciudad dijo que se recogieron 24,700 colchones y, de ellos, 9,000 fueron tirados ilegalmente.

Este verano, la ciudad inició un programa piloto en el que los residentes pueden dejar legalmente los colchones viejos en un solo lugar: 970 West Chester Place. Es gratuito, está abierto las 24 horas del día y los colchones que se dejan son reciclados por un socio sin fines de lucro. Hasta ahora, la ciudad ha visto 175 colchones entregados.

La ciudad ya había estado trabajando para recoger colchones una vez al mes en el mismo lugar desde abril, donde se reciclaron 458 colchones.

“La incorporación del programa piloto de entrega de colchones las 24 horas, los 7 días de la semana, respaldará aún más los esfuerzos de la ciudad para reducir el vertido ilegal de colchones en Long Beach”, afirmó la declaración de obras públicas.

“Es un paso en la dirección correcta, pero ¿cuántas personas lo van a hacer?”, preguntó Acala, señalando que muchas personas en su vecindario todavía tiran colchones en las aceras. “Colocarlo en más lugares ayudará más, no solo en un lugar”.

Este programa piloto se extenderá hasta el 29 de octubre.

