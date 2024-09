Apuñala a un hombre tras irrumpir en condominio frente a la playa en Long Beach 

Un hombre fue arrestado tras irrumpir en un condominio frente a la playa en Long Beach y apuñaló a otro dentro del inmueble el lunes, según la policía de esa ciudad.

El apuñalamiento ocurrió en Fourth Place cerca de Alamitos Beach, alrededor de las 5 a.m., según el Departamento de Policía de Long Beach. Los oficiales fueron notificados de un robo en la casa y luego se enteraron de que ocurrió un apuñalamiento.

Según la policía, Anthony Olivas, de 46 años, irrumpió en el condominio y apuñaló a un hombre en la parte superior del cuerpo. El sospechoso huyó y fue encontrado cerca por la policía, que le disparó munición no letal y luego lo detuvo.

Olivas fue descrito como un individuo sin hogar.

La violencia dejó a los bañistas y miembros de la comunidad sintiéndose inquietos.

"Es horrible", dijo Lisa Salazar, que vive en el área. “Ni siquiera sabía que había sido apuñalado, pero escuché a los oficiales decir algo sobre un cuchillo y que estaban buscando el cuchillo en la arena”.

La víctima fue trasladada a un hospital cercano y se espera que se recupere, según la policía.

Olivas permanece tras las rejas mientras enfrenta cargos que incluyen robo y asalto con un arma letal. Su fianza se fijó en $50,000.

