Propietarios de negocios destrozados en Long Beach exigen mayor presencia policial

Diez negocios y casi 30 autos vandalizados o robados en dos semanas han llevado a los dueños de negocios de Long Beach East Village a exigir más acciones por parte de la policía de Long Beach.

“Lo que sea que esté sucediendo en este momento, no está funcionando”, dijo Julie Darrel, propietaria de BYO Long Beach. "Solo en esta calle, casi todos los negocios se han visto afectados de una forma u otra".

Varias tiendas en la misma calle que BYO Long Beach fueron atacadas durante el fin de semana. Como resultado, varios dueños de negocios, como Darrel, llevan armas Taser debido al mayor peligro.

“Mantengo la cabeza giratoria para ver quién está detrás de mí”, dijo Stephanie Stomp, propietaria de Envy Beauty Studio en Elm Street. “Me gustaría verlos salir de sus autos y caminar por el vecindario… simplemente pasan junto a muchas cosas, si caminas, podrías ver lo que está pasando”.

El fin de semana pasado, la policía no respondió a la llamada de robo en una tienda de First Street durante casi cuatro horas.

El Departamento de Policía de Long Beach le dijo a NBC4 en un comunicado que otras llamadas tenían mayor prioridad.

“Durante el tiempo de esta llamada de servicio, hubo múltiples incidentes de incendio provocado en el área de la División Norte, un tiroteo... y una batería en el área del Distrito de Entretenimiento del Centro”, escribió Hannah Ortiz, Oficial de Información Pública de Long Beach. “Los oficiales respondieron cuando pudieron, lo cual fue 3 horas y 51 minutos después del envío inicial”.

La policía ha instalado vigilancia con cámaras móviles en el vecindario y los dueños de negocios pagan por la seguridad externa y los embajadores.

Pero los propietarios dicen que eso no disuade tanto como la presencia física de agentes de policía caminando por las calles.

“Simplemente dé un paseo y vea lo que está pasando”, dijo Stomp. “Simplemente pasar por allí no es la respuesta”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.