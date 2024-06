Comerciantes del centro de Long Beach molestos por demora de la policía ante los robos

Diez días después de que siete negocios fueran atacados por vándalos, este fin de semana tres negocios más en el distrito East Village de Long Beach fueron atacados.

En al menos un incidente, la policía de Long Beach tardó casi cuatro horas en responder.

“Durante el tiempo de esta llamada de servicio, hubo múltiples incidentes de incendio provocado en el área de la División Norte, un tiroteo... y un asalto en el área del Distrito de Entretenimiento del Centro”, escribió Hannah Ortiz, oficial de Información Pública de Long Beach. “Los oficiales respondieron cuando pudieron, lo cual fue 3 horas y 51 minutos después del envío inicial”.

La policía confirma que al menos una persona ha sido detenida después de que varios negocios y vehículos sufrieran daños durante la noche en la zona de East Village.

“No vi a la policía aquí, pensé: ‘¡Oh, no!’”, dijo Kimberly Latham, dueña de una tienda que corrió a la tienda de sus amigos cuando la llamó seguridad. “Se te hunde el estómago, te sientes impotente”.

Latham llegó el domingo, a las 4:41 a.m., después de que los monitores de seguridad informaran a la policía del allanamiento en “Make Collectives”. Ella estaba vigilando la tienda, que está al lado de la suya, mientras el dueño estaba fuera del país.

“Reuní mis cosas, me subí al auto y llegué aquí alrededor de las 4:41 para descubrir que había llegado primero que la policía. La policía aún no había llegado hasta aquí”, dijo Latham.

Otros dueños de negocios la ayudaron a asegurar la tienda y limpiar el desorden.

Fue el último negocio de los tres afectados durante el fin de semana por vándalos y ladrones.

El video de vigilancia captó la ventana de la puerta rota en el mercado Wabi Sabi en 146 Linden Ave. La policía de Long Beach dijo que “los oficiales llegaron a la escena dos minutos después de esa llamada de robo”.

Como la tienda Culture Shrooms también fue asaltada, los equipos trabajaron el lunes para reparar las ventanas rotas. La policía de Long Beach dijo que “no pudieron localizar ninguna llamada de servicio en 408 E 1st St. durante la última semana”.

Brianna Soto, de 17 años, es una de las jóvenes víctimas que murieron tiroteadas en Long Beach en los cuatro primeros meses de este año.

La policía desplegó una cámara de vigilancia móvil frente a Linden y Broadway para ayudar a monitorear el área.

Los dueños de tiendas dijeron que están planeando reunirse con los oficiales el jueves y pedir una mayor presencia física en el vecindario para disuadir el crimen.

“Solo decimos: ‘¡Por favor, detengan la hemorragia [de robos]!’ Nuestra comunidad de pequeñas empresas está como si estuviera muriendo porque estamos siendo golpeados desde todos los niveles”, dijo Latham. “Queremos una comunidad empresarial próspera y un vecindario próspero donde la gente se sienta segura al caminar y hacer negocios”.

NBC4 y Telemundo 52 se comunicaron con la oficina de la concejal de la ciudad de Long Beach, Mary Zendejas, para solicitar comentarios pero no habían recibido ningún comentario sobre el vandalismo en su distrito.

