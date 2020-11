LAPD prohíbe el uso de plataformas de reconocimiento facial no autorizadas

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) prohibió a los oficiales y detectives el uso de plataformas de reconocimiento facial externas (FRT) en sus investigaciones después de descubrir que un grupo de detectives había usado una poderosa plataforma de software comercial conocida como Clearview AI sin permiso, informaron el lunes las autoridades.

En un memorando enviado el 13 de noviembre a toda la agencia, el subdirector John McMahon, quien dirige la oficina de tecnología de la información de LAPD, señaló que el único sistema de reconocimiento facial que los oficiales de LAPD están autorizados a usar se proporciona a través del Sistema de Identificación Regional del Condado de Los Ángeles, que es mantenido por el condado y compara las imágenes ingresadas por los oficiales con la fotografía de registro criminal, informó Los Angeles Times.

Otras plataformas como Clearview, que comparan imágenes con millones de imágenes publicadas en Internet, no están autorizadas para uso investigativo, dijo McMahon, según The Times.

“El personal del departamento no utilizará servicios comerciales de reconocimiento facial de terceros ni realizará búsquedas de reconocimiento facial en nombre de agencias externas'', escribió McMahon.”Además, cualquier personal del departamento que use FRT deberá asistir a la capacitación adecuada y obtener un certificado de finalización antes de usar el sistema''.

Los defensores de las libertades civiles han cuestionado la eficacia de las plataformas de software de reconocimiento facial, en particular aquellas como Clearview, que utilizan imágenes de fuera del sistema de justicia penal. Algunos críticos e investigadores han identificado prejuicios raciales en los resultados del reconocimiento facial.

El subdirector de LAPD, Horace Frank, dijo que el departamento comenzó a investigar el uso de sistemas como Clearview por parte de los oficiales de LAPD después de que BuzzFeed News se comunicara con él recientemente y le dijo que tenía una lista de más de dos docenas de oficiales de LAPD que supuestamente habían usado el software externo.

Frank dijo que, hasta el martes, el departamento había identificado solo a dos investigadores que utilizaron Clearview AI en una investigación, aunque otros parecían haber manipulado la plataforma utilizando imágenes no investigadoras. Algunos oficiales cuyos nombres fueron compartidos con el departamento por BuzzFeed negaron haber usado la plataforma Clearview, dijo Frank.

En los dos casos en los que los oficiales de LAPD usaron la plataforma en las investigaciones, las imágenes de una cámara de seguridad se compararon con la base de datos de Clearview, dijo Frank. Dijo que está al tanto de un arresto en un caso en el que se usó la tecnología, pero no sabía qué papel jugó la herramienta de reconocimiento facial en ese arresto, si es que tuvo alguno.

Frank dijo que no se realizan arrestos únicamente basados en una coincidencia de reconocimiento facial ya que todos requieren evidencia adicional.

En un artículo publicado en línea el martes por la noche, BuzzFeed informó que los documentos que había revisado “mostraban que más de 25 empleados de LAPD habían realizado casi 475 búsquedas utilizando Clearview AI a principios de este año”.

Si bien ahora se ha ordenado a los agentes que no utilicen el sistema Clearview, los que lo hicieron no han sido castigados ya que no infringieron las reglas, dijo Frank.